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В Тюмени салон сотовой связи ограбил 36-летний рецидивист, угрожая продавцу

В Тюмени салон сотовой связи ограбил 36-летний рецидивист, угрожая продавцу

Автор:
07 августа 2023 09:08
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Угрозы   грабеж   криминал   магазин сотовой связи   продавец   
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Мужчина ворвался в салон и, угрожая продавцу-консультанту полотном ножовки по металлу, потребовал отдать ему смартфоны. Девушка отдала ему 30 смартфонов и денежные средства.

Сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей. Несколько телефонов мужчина успел реализовать, большая часть гаджетов изъята и будет возвращена законному владельцу.

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Метки: Видео   Угрозы   грабеж   криминал   магазин сотовой связи   продавец   
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5  комментариев
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37k
Александр 53 минуты назад
Смарты сейчас воровать вообще бесполезно помоему... Хотя видимо пересидок, отстал от прогресса.
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12k
кот базилий Полчаса назад
На свободе ему противно - опять "туда".
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3k
Lexx 41 минуту назад
Страшное оружие, запилил бы насмерть.
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4k
Григорий 58 минут назад
наркот конченный
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