В Тюмени салон сотовой связи ограбил 36-летний рецидивист, угрожая продавцу

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Мужчина ворвался в салон и, угрожая продавцу-консультанту полотном ножовки по металлу, потребовал отдать ему смартфоны. Девушка отдала ему 30 смартфонов и денежные средства.
Сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей. Несколько телефонов мужчина успел реализовать, большая часть гаджетов изъята и будет возвращена законному владельцу.
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