В Приморье мощная сотрудница АЗС избила семейную пару, которая попросила вернуть деньги

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На кадрах видно, что работница АЗС набросилась на девушку, та позвала на помощь мужа, но "королева бензоколонки" избила и его.
По словам пострадавших, на этой АЗС бензин разбавляют неизвестной жидкостью, в результате чего машины глохнут. Автоледи попросила у сотрудницы автозаправки слить бензин и вернуть ей деньги.
В итоге была грубо послана и началась драка.
В итоге на место была вызвана полиция.
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Картина маслом.
На месте Саши свиноматке можно было и втащить разок ладохой в ухо от дущи, но вообще то правильно поступил. Пусть полиция разбирается.
Вопрос: Нахрена вы там заправлялись, если уже знали об этом?
-вам разбавлять или недоливать?
.
Извините , это как автоледи себе представляла ?