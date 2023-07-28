В Приморье мощная сотрудница АЗС избила семейную пару, которая попросила вернуть деньги

По словам пострадавших, на этой АЗС бензин разбавляют неизвестной жидкостью, в результате чего машины глохнут. Автоледи попросила у сотрудницы автозаправки слить бензин и вернуть ей деньги.

В итоге была грубо послана и началась драка.

В итоге на место была вызвана полиция.