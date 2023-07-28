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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 485 постов • 27 подписчиков подписаться
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В Приморье мощная сотрудница АЗС избила семейную пару, которая попросила вернуть деньги

В Приморье мощная сотрудница АЗС избила семейную пару, которая попросила вернуть деньги

Автор:
28 июля 2023 11:06
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   драка   конфликт   люди   негатив   сотрудница АЗС   
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На кадрах видно, что работница АЗС набросилась на девушку, та позвала на помощь мужа, но "королева бензоколонки" избила и его.

По словам пострадавших, на этой АЗС бензин разбавляют неизвестной жидкостью, в результате чего машины глохнут. Автоледи попросила у сотрудницы автозаправки слить бензин и вернуть ей деньги.


В итоге была грубо послана и началась драка.


В итоге на место была вызвана полиция.

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Метки: Видео   драка   конфликт   люди   негатив   сотрудница АЗС   
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26  комментариев
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26k
Matrosskin 2 часа назад
Как только женщина вступает (первой, конечно) в драку с мужиком - она перестаёт быть женщиной и становится обычным соперником, где пол не учитывается. Как пелось в одной песне - "не надо стесняться"
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10k
Игорь 14 минут назад
Слить бензин?
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4k
просто Дмитрий 36 минут назад
И ЧО??? Где скорая, где пострадавшие?
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661
Aurelian 36 минут назад
1 удар в жирное епло, решает все вопросы, можно сразу выше губы и ниже носа, поднимаясь с жопы она будет вести себя вменяемо.
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16k
_delphin_ 38 минут назад
Пишут тут: можно то, можно сё. Понятно, что драка вызывает у смотрящих животные инстинкты. Но главное другое. Не принципиально, как были нанесены увечья, закону всё равно. Любой судья скажет: мог бы отбежать и вызвать полицию. Разве что настаивать, что боялся за жизнь супруги, но то такое себе в суде. Почитайте судебную практику. Наши законы "вытекают" из законов СССР, а там был совсем другой менталитет у народа. Чем, кстати, и пользовались многочисленные преступники, которых в СССР, конечно же, не было, как и секса. Но, суть трактовка вполне понятна, иначе восторжествует право "сильного", а это уже никак не социальное общество. Так что выход я вижу только один, что и пытались сделать советы - это правильное воспитание. Но, с наследием дикого капитализма 90-х справится будет очень трудно и очень долго, к сожалению.
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3k
Алекс 46 минут назад
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3k
Алекс 49 минут назад
ну да, если бы он свиноматке втащил, были бы проблемы... но, можно ж просто по ушам хлопнуть, до приезда полиции спокойствие гарантировано
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40
Андрей Час назад
Да мужик хвостик поджал, надо было щёлкнуть, жена тебе это припомнит
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39k
Aleks Час назад
Владелец заправки потомок Василия Алибабаевича? Знаем мы, что там за неизвестная жидкость
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39k
Aleks Час назад
Баба мутит кипишь, и как только начинает пахнуть жаренным сразу Саша, Саша....
Картина маслом.
На месте Саши свиноматке можно было и втащить разок ладохой в ухо от дущи, но вообще то правильно поступил. Пусть полиция разбирается.
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3k
umorist Час назад
Цитата: "По словам пострадавших, на этой АЗС бензин разбавляют неизвестной жидкостью, в результате чего машины глохнут."
Вопрос: Нахрена вы там заправлялись, если уже знали об этом?
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8k
Дмитрий 2 часа назад
Это не та, которая там же, в Приморье, от3.14...ла мужика и бабу на пляже. И не продолжение ли то, этого эпизода?)))
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27k
Егор 2 часа назад
"Неизвестная жидкость" не актуально: легко ловится анализом и жалоб много. Счетчик подкручивать - другое дело. У меня как-то в бак влезло 58 литров при вместимости 50. И что предъявишь? А топливо качественное.
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57k
alertol 2 часа назад
Лучшее в этой истории что вызвана полиция. Независимо от того кто реально виноват, обе стороны конфликта предвзяты (у них у каждого своя правда) и только не предвзятое мнение со стороны должно всё расставить по местам. (Я бы и заправщице и клиентке выписал штраф за хулиганку, если не было нанесено сильного вреда здоровью)
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5k
BenderRodriguez 2 часа назад
Саша просто не стал бить свмноматку. И правильно сделал. Проще вызвать полицию, тем более запись имеется.
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21k
иванов дмитрий 2 часа назад
Автоледи попросила у сотрудницы автозаправки слить бензин и вернуть ей деньги.
.
Извините , это как автоледи себе представляла ?
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912
ruslan d 2 часа назад
Вот это кабан , а мужик молодец , бить не стал
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