Разгоряченные уфимцы устроили «куреш» из-за парковки у жилого дома

В столице Башкирии двое мужчин решили провести последний день лета незабываемо — с кулаками. Они устроили борьбу «куреш» (традиционный вид борьбы у тюркских народов ) у дома №24/1 на Уфимском шоссе.
На записи видно, как водитель грузовой машины хочет припарковаться, чтобы разгрузить содержимое из автомобиля. Однако место, которое он для себя приметил, уже занято. Он недоволен происходящим и высказывает претензии другому мужчине, который оставил свой ВАЗ-2114 на желаемой парковке. Между уфимцами начинается перепалка, а после — башкирский «куреш».
Товарищи мужчин пытаются разнять «борцов». Чуть позже к ним присоединяется проходящая мимо женщина. Она тоже разнимает разгоряченных мужчин, а потом и вовсе начинает их отчитывать. Пристыженные драчуны заканчивают «куреш» и расходятся.
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