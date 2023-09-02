Разгоряченные уфимцы устроили «куреш» из-за парковки у жилого дома

На записи видно, как водитель грузовой машины хочет припарковаться, чтобы разгрузить содержимое из автомобиля. Однако место, которое он для себя приметил, уже занято. Он недоволен происходящим и высказывает претензии другому мужчине, который оставил свой ВАЗ-2114 на желаемой парковке. Между уфимцами начинается перепалка, а после — башкирский «куреш».



Товарищи мужчин пытаются разнять «борцов». Чуть позже к ним присоединяется проходящая мимо женщина. Она тоже разнимает разгоряченных мужчин, а потом и вовсе начинает их отчитывать. Пристыженные драчуны заканчивают «куреш» и расходятся.