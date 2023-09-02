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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 684 поста • 38 подписчиков подписаться
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Разгоряченные уфимцы устроили «куреш» из-за парковки у жилого дома

Разгоряченные уфимцы устроили «куреш» из-за парковки у жилого дома

Автор:
02 сентября 2023 10:14
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Уфа   драка   конфликт   куреш   негатив   парковка   
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В столице Башкирии двое мужчин решили провести последний день лета незабываемо — с кулаками. Они устроили борьбу «куреш» (традиционный вид борьбы у тюркских народов ) у дома №24/1 на Уфимском шоссе.

На записи видно, как водитель грузовой машины хочет припарковаться, чтобы разгрузить содержимое из автомобиля. Однако место, которое он для себя приметил, уже занято. Он недоволен происходящим и высказывает претензии другому мужчине, который оставил свой ВАЗ-2114 на желаемой парковке. Между уфимцами начинается перепалка, а после — башкирский «куреш».

Товарищи мужчин пытаются разнять «борцов». Чуть позже к ним присоединяется проходящая мимо женщина. Она тоже разнимает разгоряченных мужчин, а потом и вовсе начинает их отчитывать. Пристыженные драчуны заканчивают «куреш» и расходятся.

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Метки: Видео   Уфа   драка   конфликт   куреш   негатив   парковка   
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2  комментария
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20k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Молодцы, чтут традиции!
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36k
Барклай Час назад
интеллигенты культурно подрались
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Deiz

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