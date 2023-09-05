Драка в автобусе Владивостока: перцовый баллончик и массовое удушье

В маршрутном автобусе Владивостока произошла нешуточная драка между молодым парнем и женщиной.
По предварительной информации, женщина, сначала спровоцировав подростка на конфликт, несколько раз ударила несовершеннолетнего по лицу, после чего пострадавший достал перцовый баллончик и распылил его прямо в салоне.
В этот момент в автобусе, который двигался по мосту через пролив Босфор Восточный в сторону улицы Катерной, было достаточно много пассажиров. Они пожаловались на недомогание, однако водитель остановил транспортное средство лишь после съезда с моста.
Подросток вместе со своими спутниками покинул салон, а женщина продолжила путь и даже не расплатилась.
Источник:
- Стрельба произошла на школьном футбольном матче в Оклахоме
- Агрессивный пассажир развязал драку с другим пассажиром, случайно задевшим его плечом
- Сотрудник «Озона» подрался с клиентом, который на него пожаловался
- В Приморье мощная сотрудница АЗС избила семейную пару, которая попросила вернуть деньги
- Мужчина распылил пассажиру в лицо перцовый баллончик за то, что он сделал ему замечание за безбилетный проезд
Женщину за нанесение ударов несовершеннолетнему
Пацана за распыление баллончика в общественном транспорте при скоплении людей