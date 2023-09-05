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Драка в автобусе Владивостока: перцовый баллончик и массовое удушье

Драка в автобусе Владивостока: перцовый баллончик и массовое удушье

Автор:
05 сентября 2023 09:09
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Владивосток   конфликт   люди   негатив   перцовый баллончик   
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В маршрутном автобусе Владивостока произошла нешуточная драка между молодым парнем и женщиной.

По предварительной информации, женщина, сначала спровоцировав подростка на конфликт, несколько раз ударила несовершеннолетнего по лицу, после чего пострадавший достал перцовый баллончик и распылил его прямо в салоне.


В этот момент в автобусе, который двигался по мосту через пролив Босфор Восточный в сторону улицы Катерной, было достаточно много пассажиров. Они пожаловались на недомогание, однако водитель остановил транспортное средство лишь после съезда с моста.


Подросток вместе со своими спутниками покинул салон, а женщина продолжила путь и даже не расплатилась.


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Метки: Видео   Владивосток   конфликт   люди   негатив   перцовый баллончик   
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4  комментария
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3k
kuchipachi 52 минуты назад
Ща я вас расскажу... Но нет, не буду) а по факту из видео ничего не понятно. Можно положиться только на описание к нему.
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18k
Роберт Шекли 40 минут назад
Обоих наказать
Женщину за нанесение ударов несовершеннолетнему
Пацана за распыление баллончика в общественном транспорте при скоплении людей
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