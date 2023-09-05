Драка в автобусе Владивостока: перцовый баллончик и массовое удушье

По предварительной информации, женщина, сначала спровоцировав подростка на конфликт, несколько раз ударила несовершеннолетнего по лицу, после чего пострадавший достал перцовый баллончик и распылил его прямо в салоне.



В этот момент в автобусе, который двигался по мосту через пролив Босфор Восточный в сторону улицы Катерной, было достаточно много пассажиров. Они пожаловались на недомогание, однако водитель остановил транспортное средство лишь после съезда с моста.

Подросток вместе со своими спутниками покинул салон, а женщина продолжила путь и даже не расплатилась.



