Сотрудник «Озона» подрался с клиентом, который на него пожаловался

975
1
1
17-летний работник пункта выдачи попросил клиента подождать, пока он пробивает коробки. Клиент так и сделал, но через полчаса вернулся со справедливым вопросом «сколько можно?».
В итоге оба оппонента вспылили — начался бой. Разнимать неугомонных пришлось охраннику ТЦ.
Когда заказывал технику, а пришли тумаки.
Источник:
Ссылки по теме:
- Агрессор не ожидал, что получит отпор
- Неожиданный финал уличной драки
- Конфликт детей перерос в драку взрослых во дворе
- Излишняя самоуверенность не довела мужчину до добра
- Дебошир отправил в нокаут посетительницу ночного заведения в Архангельской области
Новости партнёров
реклама
Чувствуешь разницу?