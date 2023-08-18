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Сотрудник «Озона» подрался с клиентом, который на него пожаловался

Сотрудник «Озона» подрался с клиентом, который на него пожаловался

Автор:
18 августа 2023 09:24
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: OZON   Видео   драка   жалоба   конфликт   люди   негатив   
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17-летний работник пункта выдачи попросил клиента подождать, пока он пробивает коробки. Клиент так и сделал, но через полчаса вернулся со справедливым вопросом «сколько можно?».

В итоге оба оппонента вспылили — начался бой. Разнимать неугомонных пришлось охраннику ТЦ.

Когда заказывал технику, а пришли тумаки.

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Метки: OZON   Видео   драка   жалоба   конфликт   люди   негатив   
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5  комментариев
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29k
БамбарбияКиргуду Полчаса назад
Они не подрались,а уединились в комнате,а потом тот что снизу,странно подёргивал ногами.
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dima423 Полчаса назад
Какой то заголовок не правильный... тут клиент напал на сотрудника озона вообще то)
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Deiz

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