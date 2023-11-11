«Алкоголь — зло и с ним нужно бороться»: челябинец устроил погром в алкомаркете

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Настоящий Mortal Combat произошёл в уральском алкомаркете. Неадекватный челябинец устроил погром в магазине. На кадрах видно как неизвестный мужчина разносит полки с дорогим алкоголем.
Услышав звуки разбитых бутылок, его прибежал обезвреживать продавец и ловко уложил беспредельщика на лопатки. Затем хулиган был передан сотрудникам ЧОП и полиции.
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