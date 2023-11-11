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«Алкоголь — зло и с ним нужно бороться»: челябинец устроил погром в алкомаркете

«Алкоголь — зло и с ним нужно бороться»: челябинец устроил погром в алкомаркете

Автор:
11 ноября 2023 10:32
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   алкоголь   алкомаркет   бутылки   драка   люди   негатив   разбил   
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Настоящий Mortal Combat произошёл в уральском алкомаркете. Неадекватный челябинец устроил погром в магазине. На кадрах видно как неизвестный мужчина разносит полки с дорогим алкоголем.

Услышав звуки разбитых бутылок, его прибежал обезвреживать продавец и ловко уложил беспредельщика на лопатки. Затем хулиган был передан сотрудникам ЧОП и полиции.

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Метки: Видео   алкоголь   алкомаркет   бутылки   драка   люди   негатив   разбил   
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8  комментариев
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75
Топор плывёт 2 часа назад
Похоже, до похода он или чем-то укололся или что-то полизал.
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1k
c3nsor3d 20 минут назад
Вроде осень прошла... А дебилы остались..)(
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1k
Igor Grishaev 21 минуту назад
На солях гражданин, иначе громил бы дешёвую алкашку
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478
Александр Богомолов Полчаса назад
Чел прочитал на фишках что от употребления алкоголя мозг восстанавливается 7.5 месяцев. Вот и решил обезопаситься.
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9k
uehl 42 минуты назад
ну сейчас ему насчитают и то, то он не бил )))
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20k
Robin Hood 57 минут назад
За битое бухло ...
Ссылка www.youtube.com
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14k
gavrosh Час назад
Закодировался наверное)
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88
Ден 2 часа назад
Что накинулись то сразу,просто своеобразное одиночное пикетированание за здоровый образ жизни)))
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