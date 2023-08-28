В Екатеринбурге мигрант чуть не сбил ребенка на велосипеде и устроил драку с его родителями

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Все это произошло во дворе дома. Машина неслась и даже не пыталась тормозить перед мальчиком. Он чудом успел проскочить. Мать ребенка сделала замечание водителю, на что тот обозвал ее "жиробасиной".
Женщина пнула авто, из-за чего мигрант взбесился и начал пинать велосипед и кидаться на жительницу. К разборкам подключился и отец мальчика, которому в итоге прилетело по лицу.
От ужаса происходящего и переживаний за родителей ребенок дико расплакался.
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