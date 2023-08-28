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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 657 постов • 38 подписчиков подписаться
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В Екатеринбурге мигрант чуть не сбил ребенка на велосипеде и устроил драку с его родителями

В Екатеринбурге мигрант чуть не сбил ребенка на велосипеде и устроил драку с его родителями

Автор:
28 августа 2023 10:15
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   драка   екатеринбург   конфликт   мигрант   на велосипеде   негатив   чуть не сбил ребенка   
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Все это произошло во дворе дома. Машина неслась и даже не пыталась тормозить перед мальчиком. Он чудом успел проскочить. Мать ребенка сделала замечание водителю, на что тот обозвал ее "жиробасиной".

Женщина пнула авто, из-за чего мигрант взбесился и начал пинать велосипед и кидаться на жительницу. К разборкам подключился и отец мальчика, которому в итоге прилетело по лицу.


От ужаса происходящего и переживаний за родителей ребенок дико расплакался.

Источник:

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Метки: Видео   драка   екатеринбург   конфликт   мигрант   на велосипеде   негатив   чуть не сбил ребенка   
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9  комментариев
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33k
albedo Час назад
Нужна нулевая терпимость к приезжим, особенно из южных и азиатских регионов. Чтобы и дернуться не смели. Иначе будет социальный взрыв.
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11k
Б.Касторский 22 минуты назад
Я только одного не понял, а где была угроза жизни ребенку? Что-то мне кажется нашла коса на камень, агрессивный мигрант и яжемать, ни один из этих видов не вызывает у меня тёплых чувств.
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16k
Shtoppi Полчаса назад
надеюсь эти инициативы будут претворены в жизнь. пока что это самые здравые предложения которые высказывались со стороны госдумы.
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5k
Rubiroid_47 Полчаса назад
Парад уродов.
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11k
Владимир 54 минуты назад
Да ща если закон примут, о воинской обязанности. И лишение приобретенного гражданства, ключая всю семью за уклонение от воинской обязанности. Сразу станет меньше. Надеюсь примут. Хороший закон.
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599
ruslan d 59 минут назад
В каком моменте он чуть не сбил ребенка ? Но что полез скандалить это конечно зря ...
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14k
Kostick Час назад
мало нулевой терпимости. ничего не покупать на рынках. не брать приезжих для производства ремонта-строительства, отказываться от такси. в идеале и от маршруток. в электротранспорте бусурман не замечено. магазины игнорировать. активное ненасилие, метод ганди. два три месяца, магазины прогорят, аренда никуда не денется, продукты будут портиться.
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