В Екатеринбурге мигрант чуть не сбил ребенка на велосипеде и устроил драку с его родителями

Женщина пнула авто, из-за чего мигрант взбесился и начал пинать велосипед и кидаться на жительницу. К разборкам подключился и отец мальчика, которому в итоге прилетело по лицу.

От ужаса происходящего и переживаний за родителей ребенок дико расплакался.