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«Я считаю ремонт ваших дорог, попивая лучший раф»: в Тюменской области чиновница записала видео из розового рабочего кабинета и попала под служебную проверку

«Я считаю ремонт ваших дорог, попивая лучший раф»: в Тюменской области чиновница записала видео из розового рабочего кабинета и попала под служебную проверку

Автор:
04 августа 2023 18:01
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   кофе   мэр   проверка   скандал   тюменская область   чиновница   
2059
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Отвечать за её проказы пришлось мэру.

Екатерина Смирнова - замначальника отдела подготовки, сопровождения и контроля проектно-сметной документации в Управлении капитального строительства. Трудится в Нефтеюганском районе, в городе Пыть-Ях - там активно разрабатываются нефтегазовые месторождения.

Недавно она выложила в соцсети видео из рабочего кабинета. В нём девушка крутится в кресле и томно поглаживает себя. К ролику она добавила подпись:

Это я в своём розовом кабинете в качестве начальника отдела готовлю документацию и считаю ремонт ваших дорог, светофоров, газопроводов и прочих городских объектов, попивая лучший раф, приготовленный у меня дома.

Ролик разлетелся по сети и многие заинтересовались таким «напряжённым» рабочим процессом девушки. Сообщают, что дело чиновницы «взял под контроль» мэр Пыть-Яха Александр Морозов. Его заместитель уже побеседовал с отчаянной труженицей Смирновой и предупредил о недопустимости таких роликов. А на следующей неделе хозяйка розового кабинета пройдёт комиссию по служебному поведению работников - возможно, к ней применят меры дисциплинарной ответственности.

И больше никакого кофе.

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Метки: Видео   кофе   мэр   проверка   скандал   тюменская область   чиновница   
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23  комментария
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931
Руслана Тарасова Час назад
Чуть позже, где-нибудь появится ролик, где эта девица томно будет жаловаться, что какое-то быдло, не оценило ее труды. Причем под термином "быдло" у этих экскортниц, все те, кто просто работает на работе, а не постит ролики о работе.
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8k
Сфинктер Андропова 3 минуты назад
Это ещё что за КАКАШНИК в КОКОШНИКЕ ? )))
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47k
Максим Т. 10 минут назад
Понятно, что это соска. Но, лядь, у кого на ТАКОЕ встанет?
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11k
Трив 17 минут назад
Чиновница?
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4k
vfrcbvec 19 минут назад
Доколе это будет?
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27k
БамбарбияКиргуду 20 минут назад
У мэра вкуса совсем нет.Где они такие литса находят?
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3k
cnob7 21 минуту назад
а вот интересно, кто её на эту должность принял? и у кого она отсосала? наверняка у вышестоящего руководителя
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398
Artem 22 минуты назад
Шалава, подстилка чиновничья, в голове пустота, зато сосет отменно, явно на должность папик поставил, а по скудоумию своему выпендрилась ни к месту.
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4k
Феликс Дзержинский 23 минуты назад
Чиновница? Больше на проститутку похожа.
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1k
Guntis 24 минуты назад
Загнивающий запад, но, насколько я знаю, чиновникам, не знаю всем или только некоторым, я слышал про дипломатическую службу, центрального аппарата эвросоюза трудовым договором запрещено быть в социальных сетях в любом виде, даже на семейной фотографий родственников, не говоря уже о рабочем месте. Это не относится к политикам.
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919
Гера Полчаса назад
А че вы до девушки то до..сь?,
да бабы дуры, иногда, на наш взгляд, но это не точно и довольно субъективно.
но это не учительница, не милиционер на посту и даже не Мэр, каждый на работе имеет право на 5 мин отвлечься, что в кадре предосудительного? Нога, яркий макияж?
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2k
Александр Долматов 40 минут назад
"Его заместитель уже побеседовал с отчаянной труженицей Смирновой..."
Без вазелина?
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5k
Трям 47 минут назад
Это не чиновница, это персАнальная сосальница мэра.
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7k
Allmaster 51 минуту назад
Мэр такой, ты что дура?
Она привычно опускаясь на 4 кости и лезя под стол, папочка, я больше не буду!!!
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153
Жан Батист Эммануэль Зорг 55 минут назад
а толку от проверки будет? или опять порицанием ограничатся?
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34k
Korolev 58 минут назад
А вот мэр )))
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16k
Shtoppi Час назад
и чья же это х_йчесалка?
-----------
<<дело чиновницы «взял под контроль» мэр Пыть-Яха Александр Морозов. Его заместитель уже побеседовал с отчаянной труженицей Смирновой и предупредил о недопустимости таких роликов. А на следующей неделе хозяйка розового кабинета пройдёт комиссию по служебному поведению работников - возможно, к ней применят меры дисциплинарной ответственности.>>
-----------
ВОЗМОЖНО, к ней применят меры дисциплинарной ответственности, т. е. по факту погрозят пальчиком, скажут чтобы такого больше не делала и она продолжит свою "трудовую" деятельность.
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15k
Мистер Фикс Час назад
Это сплошь и рядом, кумовство и своячество на госдолжностях в регионах. Там каждый начальник - чей-то друг, брат, сват. А потому как пилили бюджеты, так и пилят.
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3k
Мочи свиней! Час назад
Очередная плоскотелая и пустоголовая никто, нарастившая ресницы и губы и возомнившая себя кем-то? Жалкое зрелище. Мне жаль тех "мужчин", которые овладеют этим туловищем. Ведь есть же натуральные женщины. С мозгом. А не дырка с нарощенными ресницами, которая даст любому, кто предложит больше.
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8k
Дмитрий Час назад
Кого же теперь будет ...ть мэр? Не совсем понятно по чему она "отчаянная". Скорее ах...шая!
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