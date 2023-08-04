«Я считаю ремонт ваших дорог, попивая лучший раф»: в Тюменской области чиновница записала видео из розового рабочего кабинета и попала под служебную проверку

Екатерина Смирнова - замначальника отдела подготовки, сопровождения и контроля проектно-сметной документации в Управлении капитального строительства. Трудится в Нефтеюганском районе, в городе Пыть-Ях - там активно разрабатываются нефтегазовые месторождения.

Недавно она выложила в соцсети видео из рабочего кабинета. В нём девушка крутится в кресле и томно поглаживает себя. К ролику она добавила подпись: