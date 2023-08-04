«Я считаю ремонт ваших дорог, попивая лучший раф»: в Тюменской области чиновница записала видео из розового рабочего кабинета и попала под служебную проверку

Отвечать за её проказы пришлось мэру.
Екатерина Смирнова - замначальника отдела подготовки, сопровождения и контроля проектно-сметной документации в Управлении капитального строительства. Трудится в Нефтеюганском районе, в городе Пыть-Ях - там активно разрабатываются нефтегазовые месторождения.
Недавно она выложила в соцсети видео из рабочего кабинета. В нём девушка крутится в кресле и томно поглаживает себя. К ролику она добавила подпись:
Это я в своём розовом кабинете в качестве начальника отдела готовлю документацию и считаю ремонт ваших дорог, светофоров, газопроводов и прочих городских объектов, попивая лучший раф, приготовленный у меня дома.
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Ролик разлетелся по сети и многие заинтересовались таким «напряжённым» рабочим процессом девушки. Сообщают, что дело чиновницы «взял под контроль» мэр Пыть-Яха Александр Морозов. Его заместитель уже побеседовал с отчаянной труженицей Смирновой и предупредил о недопустимости таких роликов. А на следующей неделе хозяйка розового кабинета пройдёт комиссию по служебному поведению работников - возможно, к ней применят меры дисциплинарной ответственности.
И больше никакого кофе.
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да бабы дуры, иногда, на наш взгляд, но это не точно и довольно субъективно.
но это не учительница, не милиционер на посту и даже не Мэр, каждый на работе имеет право на 5 мин отвлечься, что в кадре предосудительного? Нога, яркий макияж?
Без вазелина?
Она привычно опускаясь на 4 кости и лезя под стол, папочка, я больше не буду!!!
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<<дело чиновницы «взял под контроль» мэр Пыть-Яха Александр Морозов. Его заместитель уже побеседовал с отчаянной труженицей Смирновой и предупредил о недопустимости таких роликов. А на следующей неделе хозяйка розового кабинета пройдёт комиссию по служебному поведению работников - возможно, к ней применят меры дисциплинарной ответственности.>>
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ВОЗМОЖНО, к ней применят меры дисциплинарной ответственности, т. е. по факту погрозят пальчиком, скажут чтобы такого больше не делала и она продолжит свою "трудовую" деятельность.