"Не смейте меня трогать!": бикини-модель самовольно пересела в бизнес-класс самолёта и закатила скандал правоохранителям

Яна П. летела из Санкт-Петербурга в Москву эконом-классом. Вылет самолёта по объективным причинам задержали на два часа, и бикини-модель сочла, что её страдания должны быть вознаграждены. После взлёта самолёта модель встала со своего места и самовольно пересела в бизнес-класс. На замечания проводников девушка не реагировала, решив, что пока идут препирательства, самолёт всё ближе к Москве. Не станут же разворачивать махину из-за такого пустяка, как скандал.





Борт действительно долетел в пункт прибытия, где Яну ждали правоохранители. Девушку такой поворот не устроил, и она закатила скандал.



