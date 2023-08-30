"Не смейте меня трогать!": бикини-модель самовольно пересела в бизнес-класс самолёта и закатила скандал правоохранителям

"Её величество" устало терпеть задержку самолёта и решило, что усталость спины вылечит качественное кресло бизнес-класса. Разворачивать борт пилоты не стали, а по прибытию в пункт назначения сдали хулиганку полиции. Стражи порядка были вынуждены наблюдать показательные выступления модели.
Яна П. летела из Санкт-Петербурга в Москву эконом-классом. Вылет самолёта по объективным причинам задержали на два часа, и бикини-модель сочла, что её страдания должны быть вознаграждены. После взлёта самолёта модель встала со своего места и самовольно пересела в бизнес-класс. На замечания проводников девушка не реагировала, решив, что пока идут препирательства, самолёт всё ближе к Москве. Не станут же разворачивать махину из-за такого пустяка, как скандал.
Борт действительно долетел в пункт прибытия, где Яну ждали правоохранители. Девушку такой поворот не устроил, и она закатила скандал.
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Служащие Шереметьево привыкли к самым разным пассажирам, поэтому на визгливые замечания девушки, требовавшей отстать от неё во время записи эфира, не отреагировали. Чем закончилась эта история, пока неизвестно. Ясно одно: блогер любой скандал обратит себе на пользу.
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минус
Все, кто так говорит (ну кроме некоторых адвокатов, прокуроров и судей), НЕ знают свои права.