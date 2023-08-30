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"Не смейте меня трогать!": бикини-модель самовольно пересела в бизнес-класс самолёта и закатила скандал правоохранителям

"Не смейте меня трогать!": бикини-модель самовольно пересела в бизнес-класс самолёта и закатила скандал правоохранителям

Автор:
30 августа 2023 16:22
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Шереметьево   авиа   авиадебошир   бизнес класс   бикини-модель   дебош   правоохранители   скандал   
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"Её величество" устало терпеть задержку самолёта и решило, что усталость спины вылечит качественное кресло бизнес-класса. Разворачивать борт пилоты не стали, а по прибытию в пункт назначения сдали хулиганку полиции. Стражи порядка были вынуждены наблюдать показательные выступления модели.

Яна П. летела из Санкт-Петербурга в Москву эконом-классом. Вылет самолёта по объективным причинам задержали на два часа, и бикини-модель сочла, что её страдания должны быть вознаграждены. После взлёта самолёта модель встала со своего места и самовольно пересела в бизнес-класс. На замечания проводников девушка не реагировала, решив, что пока идут препирательства, самолёт всё ближе к Москве. Не станут же разворачивать махину из-за такого пустяка, как скандал.


Борт действительно долетел в пункт прибытия, где Яну ждали правоохранители. Девушку такой поворот не устроил, и она закатила скандал.


Служащие Шереметьево привыкли к самым разным пассажирам, поэтому на визгливые замечания девушки, требовавшей отстать от неё во время записи эфира, не отреагировали. Чем закончилась эта история, пока неизвестно. Ясно одно: блогер любой скандал обратит себе на пользу.

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Метки: Шереметьево   авиа   авиадебошир   бизнес класс   бикини-модель   дебош   правоохранители   скандал   
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16  комментариев
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1k
Геннадий 43 минуты назад
Бикини модель? проститутка обыкновенная
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576
Macht Минуту назад
Как же многие стали знать свои права, но про права других забывают. А про свои обязанности даже и не слышали.
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16k
a_komolow Минуту назад
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168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Минуту назад
пусть ей ОБЕЗЬЯННИК на пару суток пропишут..с деревянной лавкой
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16k
Элитный тигр 20 минут назад
А что ипло в квадратиках? Болеет чем-то?
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4k
Феликс Дзержинский Полчаса назад
Пробздетые рейтузы модель.
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4k
Lexx Полчаса назад
Модель чего? Если у неё банально денег на бизнес-класс нету. Таких нужно в отдельных вагонах возить.
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17k
Shtoppi Полчаса назад
говорят если резиновой дубинкой вдоль хребта уе_ать, то даже у самых эмоциональных пи_доболов язык сразу в жопу залазит и больше не вылазит.
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2k
Андрей Полчаса назад
чё за камера снимала ? модель кто подскажет?
минус
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10k
Nero Полчаса назад
Ну что они как маленькие то! Такую ерунду не смогли разрулить. Надо было ей просто сказать, что бизнес-класс в Москву не летит.
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6k
MPEG-8 Полчаса назад
На 15-ть суток за дебош и подметать улицу, отличный материал для стрима.
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3k
Едондер пуп Полчаса назад
Какая интересная специализация! А есть трусы-панталоны-модель или подгузники-для-взрослых-модель?))
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7k
Умница-красавица Полчаса назад
Вот она - подмена понятий))) не торговка писдой, а бикини-модель
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6k
Smolny 37 минут назад
Модель самки человека. Шумно привлекла к себе внимание.
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7k
Pravednik84 39 минут назад
===Я знаю свои права===
Все, кто так говорит (ну кроме некоторых адвокатов, прокуроров и судей), НЕ знают свои права.
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