Как разные породы собак реагируют на курьеров

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Известно, что каждая порода собак имеет свой уникальный характер. Кто-то наивный добряк, другие гиперактивные весельчаки, есть лентяи и те... с кем лучше не связываться. И все они по-разному реагируют на незнакомцев. Особенно на курьеров.
Автор видео, будучи знатоком собачей души, очень забавно и правдоподобно изобразил, как разные породы собак встречают доставщиков.
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Единственное - с ротвейлером не согласен.