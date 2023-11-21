Как разные породы собак реагируют на курьеров

Известно, что каждая порода собак имеет свой уникальный характер. Кто-то наивный добряк, другие гиперактивные весельчаки, есть лентяи и те... с кем лучше не связываться. И все они по-разному реагируют на незнакомцев. Особенно на курьеров.

