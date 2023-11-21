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Как разные породы собак реагируют на курьеров

Как разные породы собак реагируют на курьеров

Автор:
21 ноября 2023 12:11
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Юмор   животные   забавно   курьер   собака   
1948
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Известно, что каждая порода собак имеет свой уникальный характер. Кто-то наивный добряк, другие гиперактивные весельчаки, есть лентяи и те... с кем лучше не связываться. И все они по-разному реагируют на незнакомцев. Особенно на курьеров.

Автор видео, будучи знатоком собачей души, очень забавно и правдоподобно изобразил, как разные породы собак встречают доставщиков.

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Метки: Видео   Юмор   животные   забавно   курьер   собака   
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6  комментариев
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1k
Gadova Час назад
Чихуа - прям в точку
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35k
koleos72 3 минуты назад
Чивава такая и есть!

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46
Leo 5 минут назад
ротвейлер не получился
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2k
Леонид 18 минут назад
кавказская овчарка - ты проходи я сплю, собрался уходить ? а вот не угадал.
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25k
Павел Плеханов Час назад
Повеселило.
Единственное - с ротвейлером не согласен.
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