Это — патчер, специальная машина для ямочного ремонта

1353
1
1
Он заменяет целую бригаду мигрантов, выполняя работу в несколько раз быстрее. Сжатый воздух чистит яму, затем идет грунтовка, заполнение асфальтной эмульсией.
Такое будущее мы одобряем!
Источник:
Источник:
Ссылки по теме:
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
Новости партнёров
реклама
(Мэр города, начальник ДРСУ и бригада мигрантов)
Хотя, возможно, всë зависит от состава и пропорций смеси, которую намешает та же ,,бригада мигрантов,,))