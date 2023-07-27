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Это — патчер, специальная машина для ямочного ремонта

Это — патчер, специальная машина для ямочного ремонта

Автор:
27 июля 2023 08:25
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   авто   дорога   машина для ямочного ремонта   патчер   ремонт   
1353
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Он заменяет целую бригаду мигрантов, выполняя работу в несколько раз быстрее. Сжатый воздух чистит яму, затем идет грунтовка, заполнение асфальтной эмульсией.

Такое будущее мы одобряем!


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Метки: Видео   авто   дорога   машина для ямочного ремонта   патчер   ремонт   
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8  комментариев
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43k
Игорь 11 минут назад
Сжечь нахрен эту шайтан-машину, вместе с конструкторами и технической документацией!!!
(Мэр города, начальник ДРСУ и бригада мигрантов)
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3k
Станнис 10 минут назад
до вас только сейчас дошел прогресс? у нас уже лет 15 если не больше Бецемы испражняются
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8k
Лещ 13 минут назад
У нас таким же гудронным колайдером ямы заливают, только видимо битум экономят, камушки плохо прилипают и там где они пару ям залепили вся дорога этими камушкми усыпана, ну просто весь асфальт усыпан
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11k
Андрей Ма-С Полчаса назад
смесь битумной эмульсии и мелкодробленого высокопрочного щебня под большим давлением.
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8k
soar 37 минут назад
Ему бы еще жилет зеленый надеть.
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10k
Клёст 57 минут назад
Больше походит что ,,стекложорку,, засыпают (кто знает о чëм я)
Хотя, возможно, всë зависит от состава и пропорций смеси, которую намешает та же ,,бригада мигрантов,,))
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3k
poбт Час назад
зонтика не хватает
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