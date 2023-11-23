«Гарантия на ремонт - 5 лет»: в Нижегородской области коммунальщики уложили асфальт прямо в снег

Но власти советуют жителям не переживать из-за этих «нанотехнологий».
В городе Бор Нижегородской области решили отремонтировать дорогу. Под это благое дело объявили тендер и выбрали подрядчика, который не заламывал самую высокую цену. А часть денег взяли у местных жителей - поэтому те и стали возмущаться, когда увидели, как работнички вываливают асфальт прямо на снег.
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Но местные власти поспешили граждан успокоить. Её представители заявили, что деньги на ремонт они сэкономили, а подрядчик им обещал гарантию на свою работу - целых 5 лет.
Ремонт данной дороги стал возможным благодаря экономии, сложившейся после проведения конкурсных процедур по дорожному строительству в 2023 году. Соответственно, проведение конкурса по ремонту этой дороги и оформление необходимых документов проходило осенью. Работы ведутся на условиях софинансирования с местными жителями.
В пятницу запланирована приёмка работ заказчиком и сертифицированной лабораторией. На приёмку приглашены и жители улицы Липовая. При наличии визуальных дефектов, или отрицательного заключения лаборатории работы оплачены не будут. С учётом неблагоприятных погодных условий при проведении работ по асфальтированию количество проб покрытия будет увеличено. Согласно контракту гарантийный срок ремонтных работ составляет 5 лет.
Разумно, что на приёмку работ пригласили местных жителей. Вряд ли те одобрят разваливающуюся под ногами дорогу - которая частично оплачена из их кармана.
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Напомнило..
"... Ходжа Насреддин как-то раз зашел в чайхану и втащил за собой ишака, вместо того, чтобы поставить у коновязи.
Его встретили удивленным молчанием, но он ничуть не смутился, достал из переметной сумки Коран, и, раскрыв, положил перед ишаком.
Все это он проделал неторопливо и спокойно, без улыбки на лице, как будто, так и полагалось.
Люди в чайхане начали переглядываться. Ишак стукнул копытом в деревянный гулкий настил.
- Уже? спросил Ходжа Насреддин и перевернул страницу. Ты делаешь заметные успехи.
Тогда встал со своего поста пузатый, добродушный чайханщик и подошел к Ходже Насреддину.
- Послушай, добрый человек, разве здесь место для твоего ишака? И зачем ты положил перед ним священную книгу?
- Я учу этого ишака богословию, невозмутимо ответил Ходжа Насреддин. Мы уже заканчиваем Коран и скоро перейдем к шариату.
По чайхане прошел гул и шепот, многие встали, чтобы лучше видеть. Глаза чайханщика округлились, рот приоткрылся. Еще никогда в жизни ему не приходилось видеть такого чуда. В это время ишак снова стукнул копытом.
_ Хорошо, похвалил Ходжа Насреддин, переворачивая страницу. Очень хорошо! Еще немного усилий, и ты сможешь занять должность главного богослова в медресе Мир-Араб. Вот только страницы он не умеет перелистывать сам, приходится ему помогать… Аллах снабдил его острым умом и замечательной памятью, но позабыл снабдить его пальцами, добавил Ходжа Насреддин, обратившись к чайханщику.
- Этот ишак не простой ишак! Объявил Ходжа Насреддин. Он принадлежит самому эмиру. Однажды эмир позвал меня и спросил: «Можешь ли ты обучить моего любимого ишака богословию, чтобы он знал столько же, сколько я сам?» Мне показали ишака, я проверил его способности и ответил: «О пресветлый эмир! Этот замечательный ишак не уступает остротой своего ума ни одному из твоих министров, ни даже тебе самому, я берусь обучить его богословию, и он будет знать столько же, сколько знаешь ты, и даже больше, но для этого потребуется двадцать лет». Эмир велел выдать мне из казны пять тысяч таньга золотом и сказал: «Бери этого ишака и учи его, но клянусь Аллахом, если через двадцать лет он не будет знать богословия и читать наизусть Коран, я отрублю тебе голову!»
- Ну, значит, ты заранее можешь проститься со своей головой! воскликнул чайханщик. Да где же это видано, чтобы ишаки учились богословию и наизусть читали Коран!
- Таких ишаков немало и сейчас в Бухаре, ответил Ходжа Насреддин. Скажу еще, что получить пять тысяч таньга золотом и хорошего ишака в хозяйство это человеку не каждый день удается. А голову мою не оплакивай, потому что за двадцать лет кто-нибудь из нас уж обязательно умрет или я, или эмир, или этот ишак. А тогда поди разбирайся, кто из нас троих лучше знал богословие!.."