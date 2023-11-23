«Гарантия на ремонт - 5 лет»: в Нижегородской области коммунальщики уложили асфальт прямо в снег

Но местные власти поспешили граждан успокоить. Её представители заявили, что деньги на ремонт они сэкономили, а подрядчик им обещал гарантию на свою работу - целых 5 лет.

Ремонт данной дороги стал возможным благодаря экономии, сложившейся после проведения конкурсных процедур по дорожному строительству в 2023 году. Соответственно, проведение конкурса по ремонту этой дороги и оформление необходимых документов проходило осенью. Работы ведутся на условиях софинансирования с местными жителями. В пятницу запланирована приёмка работ заказчиком и сертифицированной лабораторией. На приёмку приглашены и жители улицы Липовая. При наличии визуальных дефектов, или отрицательного заключения лаборатории работы оплачены не будут. С учётом неблагоприятных погодных условий при проведении работ по асфальтированию количество проб покрытия будет увеличено. Согласно контракту гарантийный срок ремонтных работ составляет 5 лет.

Разумно, что на приёмку работ пригласили местных жителей. Вряд ли те одобрят разваливающуюся под ногами дорогу - которая частично оплачена из их кармана.