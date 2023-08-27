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Слабоумие и отвага: мужчина покормил на дороге медведя

Слабоумие и отвага: мужчина покормил на дороге медведя

Автор:
27 августа 2023 09:22
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   иужик с яйцами   кормление   слабоумие и отвага   хищник   
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Причем повернулся к животному спиной и долго искал для него угощения в машине.

Мишка молодец. Терпение проявил, не тронул руку, которая пообещала накормить. Но вообще, запомните, так делать нельзя! Мало того, что это опасно для человека, так это еще не менее опасно для животных. В естественной среде любая подкормка дикого зверя может привести к его гибели.

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Метки: Видео   животные   иужик с яйцами   кормление   слабоумие и отвага   хищник   
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5  комментариев
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3k
Pill 53 минуты назад
Сколько этим му.да.Кам можно говорить, что нельзя кормить медведя. Его просто пристрелят в итоге. И хорошо если бед до этого не натворит
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1k
Igor Grishaev 14 минут назад
Премию Дарвина - в студию!!
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2k
Жирный бот 44 минуты назад
Медведь подумал, что двуногий бешенством болеет, ну его не фиг.
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821
Vergüenza Ajena Час назад
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16k
ss Час назад
"В естественной среде любая подкормка дикого зверя может привести к его гибели."
---
При такой подкормке, подкормкой может стать сам "подкормщик". Ему повезло, что мишка нерешительный попался.
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