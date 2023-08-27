Слабоумие и отвага: мужчина покормил на дороге медведя

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Причем повернулся к животному спиной и долго искал для него угощения в машине.
Мишка молодец. Терпение проявил, не тронул руку, которая пообещала накормить. Но вообще, запомните, так делать нельзя! Мало того, что это опасно для человека, так это еще не менее опасно для животных. В естественной среде любая подкормка дикого зверя может привести к его гибели.
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При такой подкормке, подкормкой может стать сам "подкормщик". Ему повезло, что мишка нерешительный попался.