Слабоумие и отвага: мужчина покормил на дороге медведя

Мишка молодец. Терпение проявил, не тронул руку, которая пообещала накормить. Но вообще, запомните, так делать нельзя! Мало того, что это опасно для человека, так это еще не менее опасно для животных. В естественной среде любая подкормка дикого зверя может привести к его гибели.

