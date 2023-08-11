FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14523 поста • 1686 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Редкий медвежонок-альбинос попал в объектив фотоловушки в национальном парке «Башкирия»

Редкий медвежонок-альбинос попал в объектив фотоловушки в национальном парке «Башкирия»

Автор:
11 августа 2023 08:36
Сообщество : Животные
Метки: Видео   альбинос   животные   медведь   парк   редкий случай   фотоловушка   
869
1
1

Несмотря на свой окрас, медвежонок принадлежит к виду бурых. Два года назад его родила обычная медведица.

Директор Нацпарка Владимир Кузнецов отметил, что это очень редкий случай, такого в парке еще не наблюдали. По его словам, у животных-альбиносов должны быть розовые носы, а у этого он черный.

"Достоверно сложно сказать, почему так. Но мы уверены, что родители у него обычного коричневого цвета. Большого медведя белого цвета мы бы точно заметили", - отметил Кузнецов.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   альбинос   животные   медведь   парк   редкий случай   фотоловушка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
37k
russger Полминуты назад
Слышал я про один остров, тропический, с белыми медведями. В этом парке случайно бункера с кнопкой нет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

452572



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Набирающие популярность в сообществах
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Годы свадьбе не помеха: трогательная история любви двух пенсионеров
Годы свадьбе не помеха: трогательная история любви двух пенсионеров
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
И так всегда

Лучшие демотиваторы
Баба без задницы как село без церкви

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#животные#США#кино#Автовсячина#история#улыбнуло#знаменитости#отношения
#Прикол#автомир#люди#аварии#позитив#в мире#фильм#подборка#собака#нападение
#Юмор#машина#забавно#ДТП#авто аварии#интересно#факты#интересное#актеры#сарказм
Замуровали, демоны! Топ фильмов о людях в замкнутом пространстве Замуровали, демоны! Топ фильмов о людях в замкнутом пространстве Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться