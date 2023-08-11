Редкий медвежонок-альбинос попал в объектив фотоловушки в национальном парке «Башкирия»

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Несмотря на свой окрас, медвежонок принадлежит к виду бурых. Два года назад его родила обычная медведица.
Директор Нацпарка Владимир Кузнецов отметил, что это очень редкий случай, такого в парке еще не наблюдали. По его словам, у животных-альбиносов должны быть розовые носы, а у этого он черный.
"Достоверно сложно сказать, почему так. Но мы уверены, что родители у него обычного коричневого цвета. Большого медведя белого цвета мы бы точно заметили", - отметил Кузнецов.
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