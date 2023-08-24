Кормлением полчищ обезьян бананами

Хвостатые представители местной фауны собрались возле места кормёшки и в течении нескольких минут употребили по прямому назначению три коробки с бананами весом более 60 килограммов.

Пока сотрудник храмового комплекса раздавал спелые плоды приматам, его коллега запечатлевал, как голодные обезьяны отнимали спелые плоды друг у друга

