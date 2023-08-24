Кормлением полчищ обезьян бананами

1025
1
1
Сотрудники буддийского храмового центра Сваямбунатх, расположенного на окраине Катманду в Непале запечатлели коллективный приём пищи сотен приматов, обитающих в поселении.
Хвостатые представители местной фауны собрались возле места кормёшки и в течении нескольких минут употребили по прямому назначению три коробки с бананами весом более 60 килограммов.
Пока сотрудник храмового комплекса раздавал спелые плоды приматам, его коллега запечатлевал, как голодные обезьяны отнимали спелые плоды друг у друга
Источник:
Ссылки по теме:
- Как правильно есть бананы
- Слон останавливает и грабит грузовики с сахарным тростником
- Капибара в качестве домашнего животного
- Кот привел к порогу дома новых друзей
- «Ты не пройдешь!»: ленивец перегородил путь во время зиплайна
Новости партнёров
реклама
-----------
Всегда удивляюсь такой безграмотности - неправильныс употреблением слова "примат".
Примат - это первый, высший. К приматам относится и человек.
Когда пишут "сотни приматов" - это значит, что это могут быть сотни человек...
Если человека и обезьян не разделять, то можно писать и одним словом - приматы.
А если всё же имеется в виду обезьяны, то нужно так и писать - обезьяны, а не приматы в качестве неправильного синонима.