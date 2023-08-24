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Кормлением полчищ обезьян бананами

Кормлением полчищ обезьян бананами

Автор:
24 августа 2023 11:30
Сообщество : Животные
Метки: Видео   банан   животные   забавно   кормление   обязьяна   
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Сотрудники буддийского храмового центра Сваямбунатх, расположенного на окраине Катманду в Непале запечатлели коллективный приём пищи сотен приматов, обитающих в поселении.

Хвостатые представители местной фауны собрались возле места кормёшки и в течении нескольких минут употребили по прямому назначению три коробки с бананами весом более 60 килограммов.


Пока сотрудник храмового комплекса раздавал спелые плоды приматам, его коллега запечатлевал, как голодные обезьяны отнимали спелые плоды друг у друга

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Метки: Видео   банан   животные   забавно   кормление   обязьяна   
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3  комментария
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Пуриц Жорж Час назад
Напоминает секонд хенд в (на) руине
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5k
Горожанин Час назад
"... приём пищи сотен приматов"
-----------
Всегда удивляюсь такой безграмотности - неправильныс употреблением слова "примат".

Примат - это первый, высший. К приматам относится и человек.

Когда пишут "сотни приматов" - это значит, что это могут быть сотни человек...

Если человека и обезьян не разделять, то можно писать и одним словом - приматы.

А если всё же имеется в виду обезьяны, то нужно так и писать - обезьяны, а не приматы в качестве неправильного синонима.
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