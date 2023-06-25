FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Мошенничество 136 постов • 26 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Мошенничество
Британский хакер, взломавший в 2020 более 100 аккаунтов политиков и знаменитостей, приговорён к 5-ти годам тюрьмы

Британский хакер, взломавший в 2020 более 100 аккаунтов политиков и знаменитостей, приговорён к 5-ти годам тюрьмы

Автор:
25 июня 2023 13:24
Сообщество : Мошенничество
Метки: Видео   в мире   взлом   новости   обман   политик   хакер   
535
1
1

Мужчина взламывал доступ к учётным записям в мошеннических целях, он получал личные данные людей и вымогал у них деньги. В числе его жертв оказались Джо Байден, Барак Обама и Илон Маск.

Из-за его деятельности Твиттеру пришлось заблокировать некоторых знаменитостей. В общей сложности, хакер и его сообщники украли более 794 тыс. долларов в виде криптовалюты, теперь эти деньги ему необходимо возместить жертвам.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Мошенничество"
Метки: Видео   в мире   взлом   новости   обман   политик   хакер   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
Александр 8 минут назад
По идее этим британским политикам надо по башке настучать, двухфакторную защиту не установили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1327710



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Набирающие популярность в сообществах
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
По следам Цветаевой и Довлатова. Четыре маршрута для литературного туризма
По следам Цветаевой и Довлатова. Четыре маршрута для литературного туризма
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Отличная фара

Лучшие демотиваторы
Для любителей цветмета

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#Юмор#кино#Россия#Жизнь#картинки#Приколы#автомир#фильм
#в мире#США#животные#факты#машина#автомобили#милота#Фотографии#Автовсячина#кот
#история#интересно#забавно#СССР#искусство#истории#позитив#франция#работа#факт
По следам Цветаевой и Довлатова. Четыре маршрута для литературного туризма По следам Цветаевой и Довлатова. Четыре маршрута для литературного туризма Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться