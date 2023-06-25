Британский хакер, взломавший в 2020 более 100 аккаунтов политиков и знаменитостей, приговорён к 5-ти годам тюрьмы

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Мужчина взламывал доступ к учётным записям в мошеннических целях, он получал личные данные людей и вымогал у них деньги. В числе его жертв оказались Джо Байден, Барак Обама и Илон Маск.
Из-за его деятельности Твиттеру пришлось заблокировать некоторых знаменитостей. В общей сложности, хакер и его сообщники украли более 794 тыс. долларов в виде криптовалюты, теперь эти деньги ему необходимо возместить жертвам.
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