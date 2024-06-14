Итальянский политик решил заключить кровавый договор с избирателями

Мужчина шокировал пришедших на митинг избирателей кровавой сценой: он внезапно засучил рукава, достал нож и порезал себе руку, заявив, что таким образом заключает «кровавый пакт», согласно которому клянется выполнить все свои обещания.

После потока жалоб руководство партии, в которой состоит Кальвани, потребовало от него снять свою кандидатуру.