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Итальянский политик решил заключить кровавый договор с избирателями

Итальянский политик решил заключить кровавый договор с избирателями

Автор:
14 июня 2024 08:17
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Италия   в мире   договор   кандидат   люди   мэр   политик   
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Кандидат в мэры итальянского города Пескара Микеле Кальвани порезал себе руку на публике, чтобы поклясться "кровью", что он выполнит все свои предвыборные обещания.

Мужчина шокировал пришедших на митинг избирателей кровавой сценой: он внезапно засучил рукава, достал нож и порезал себе руку, заявив, что таким образом заключает «кровавый пакт», согласно которому клянется выполнить все свои обещания.
После потока жалоб руководство партии, в которой состоит Кальвани, потребовало от него снять свою кандидатуру.

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Метки: Видео   Италия   в мире   договор   кандидат   люди   мэр   политик   
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