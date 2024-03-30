В сети появилось видео, как изготавливают кока-колу в Афганистане

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Напиток с завода сначала переливают в тазик, затем сотрудник берёт ковшик и черпает зелье из него своими грязными руками. Всё бы ничего, только вот подобный продукт поставляют в том числе в Россию в качестве параллельного импорта.
Кока-колу больше не пьем...
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