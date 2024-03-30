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В сети появилось видео, как изготавливают кока-колу в Афганистане

В сети появилось видео, как изготавливают кока-колу в Афганистане

Автор:
30 марта 2024 10:35
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Афганистан   Видео   антисанитария   как изготавливают кока-колу   кока-кола   ужас   
1770
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Напиток с завода сначала переливают в тазик, затем сотрудник берёт ковшик и черпает зелье из него своими грязными руками. Всё бы ничего, только вот подобный продукт поставляют в том числе в Россию в качестве параллельного импорта.

Кока-колу больше не пьем...

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Метки: Афганистан   Видео   антисанитария   как изготавливают кока-колу   кока-кола   ужас   
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8  комментариев
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140
Влад 2 часа назад
Она у них не газированная,что ли?
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Шэльмавье фон Шольценко 22 минуты назад
Автор поста- киздабол, из 404.
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2k
Михалыч Полчаса назад
Если всё таки купили колу, не надо заедать её козинаками!!!
Ссылка vk.com
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1k
рулон обоев Час назад
не видел оригинальной колы,только добрый кола и кул кола
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15k
Ser 2 часа назад
Ну! и!
А что её у нас, наши бизнесмены! по другому делают?
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AccheDin
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3483 поста (3285 в горячем)

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