Мужчина застал оленя за странным перекусом

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Автомобилист увидел на обочине дороги молодого оленя, который решил перекусить... змеёй! Тот самый момент, когда эволюция дала сбой.
Заморил червячка
Попытка превратиться в мангуста. Ты – не ты, когда голоден.
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