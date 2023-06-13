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Мужчина застал оленя за странным перекусом

Мужчина застал оленя за странным перекусом

Автор:
13 июня 2023 09:43
Сообщество : Животные
Метки: Прикол   видео   животные   змея   олень   перекус   удивительно   
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Автомобилист увидел на обочине дороги молодого оленя, который решил перекусить... змеёй! Тот самый момент, когда эволюция дала сбой.

Заморил червячка

Попытка превратиться в мангуста. Ты – не ты, когда голоден.

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Метки: Прикол   видео   животные   змея   олень   перекус   удивительно   
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4  комментария
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5k
Babangdida 36 минут назад
Бэмби ходит вдоль той трассы,
Бемби делать нечего.
Бемби хочется отведать
мяса человечьего.
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12k
Андрей А Полчаса назад
Автомобилист-истеричка!
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7k
Nikolay Полчаса назад
Не знаю, что бы это значило, но из машины выходить не советую
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3k
poбт Час назад
но самое большое заблуждение и мировой заговор против ёжиков
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