В Екатеринбурге задержали альфа-самца, который брал кредиты на своих любовниц

Позже он заходил в банковские приложения, оформлял на них кредиты по 100-200к и переводил деньги себе.



На допросе «Казанова» сознался во всём, раскаялся и даже заявил, что готов возместить ущерб. Но уголовное дело по статье "кража" уже заведено. Если задержанного признают виновным, ему может грозить до шести лет лишения свободы.