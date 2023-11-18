В Екатеринбурге задержали альфа-самца, который брал кредиты на своих любовниц

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19-летний сердцеед не мог заработать деньги законным путем и не придумал ничего умнее, как втираться в доверие к девушкам и красть их телефоны.
Позже он заходил в банковские приложения, оформлял на них кредиты по 100-200к и переводил деньги себе.
На допросе «Казанова» сознался во всём, раскаялся и даже заявил, что готов возместить ущерб. Но уголовное дело по статье "кража" уже заведено. Если задержанного признают виновным, ему может грозить до шести лет лишения свободы.
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