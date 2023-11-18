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В Екатеринбурге задержали альфа-самца, который брал кредиты на своих любовниц

В Екатеринбурге задержали альфа-самца, который брал кредиты на своих любовниц

Автор:
18 ноября 2023 09:19
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Телефон   екатеринбург   кредит   любовницы   обман   
1697
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19-летний сердцеед не мог заработать деньги законным путем и не придумал ничего умнее, как втираться в доверие к девушкам и красть их телефоны.

Позже он заходил в банковские приложения, оформлял на них кредиты по 100-200к и переводил деньги себе.

На допросе «Казанова» сознался во всём, раскаялся и даже заявил, что готов возместить ущерб. Но уголовное дело по статье "кража" уже заведено. Если задержанного признают виновным, ему может грозить до шести лет лишения свободы.

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Метки: Видео   Телефон   екатеринбург   кредит   любовницы   обман   
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8  комментариев
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708
Шурман Час назад
Все удивляюсь , как же в России или Украине все просто , захотел взял кредит и не нужно приносить какие то справки о доходах и тд :) В Бельгии тебе хрен что дадут без твоего личного присутствия и все справок , но и это еще не показатель что тебе дадут кредит . Первое будут проверять а спустя 3-5 дней дадут согласие и опять нужно идти и ставить свои автографы .
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1k
КолдурасЪ Полчаса назад
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77k
Viktor 48 минут назад
Альфа-самц?
Сопли по колено!
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36k
Андрей Иванов Час назад
Бабы - дуры. Был бы какой мачо, ещё бы ладно (тоже дуры, но хоть не в такой степени), но здесь то - дрищ малолетний, ни рожи, ни кожи, как они на такого велись.
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13k
geminisf Час назад
Ройзман 2
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