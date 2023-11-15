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Романтично ограбил кассиршу

Романтично ограбил кассиршу

Автор:
15 ноября 2023 09:29
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Романтика   Телефон   в калининграде   кассир   ограбил   
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Двое мужчин в Калининграде зашли в табачный магазин и решили украсть смартфон у продавщицы.

В то время как один нахваливал и разглядывал её татуировки, второй протянул ей в подарок киндер сюрприз и обронил — как бы невзначай.


Пока наивная девушка подбирала гостинец, негодяй забрал смартфон со стойки и положил в карман.

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Метки: Видео   Романтика   Телефон   в калининграде   кассир   ограбил   
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2  комментария
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192
Alex 57 минут назад
"Голубушка, как хороша!
Ну что за шейка, что за глазки!
Рассказывать, так, право, сказки!
Какие перышки! какой носок!
И, верно, ангельский быть должен голосок!
Спой, светик, не стыдись! Что, ежели, сестрица,
При красоте такой и петь ты мастерица,
Ведь ты б у нас была царь-птица!"
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16k
Majul 2 часа назад
Еще и музыка из "масок". Сколько лет автору ролика?
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