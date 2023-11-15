Романтично ограбил кассиршу

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Двое мужчин в Калининграде зашли в табачный магазин и решили украсть смартфон у продавщицы.
В то время как один нахваливал и разглядывал её татуировки, второй протянул ей в подарок киндер сюрприз и обронил — как бы невзначай.
Пока наивная девушка подбирала гостинец, негодяй забрал смартфон со стойки и положил в карман.
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Ну что за шейка, что за глазки!
Рассказывать, так, право, сказки!
Какие перышки! какой носок!
И, верно, ангельский быть должен голосок!
Спой, светик, не стыдись! Что, ежели, сестрица,
При красоте такой и петь ты мастерица,
Ведь ты б у нас была царь-птица!"