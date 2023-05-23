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В Калининградской области завуч сравнила школьников с «немытыми гастарбайтерами»

В Калининградской области завуч сравнила школьников с «немытыми гастарбайтерами»

Автор:
23 мая 2023 14:36
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Зумеры   Калининградская область   видео   завуч   пижама   ребята   школьники   
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Ребята её юмора не оценили.

Выпускники одной из школ Калининградской области решили устроить «челлендж»: нарядились в детские вещи. Так они хотели отметить выпускной и попрощаться с детством.

Но завуч учебного заведения их раскритиковала и сравнила учеников с «гастарбайтерами». Ей не понравился неопрятный вид ребят - они надели пижамы, детские юбочки и растянутые футболки. Может хотели так пошутить, но не вышло.

А вот со стороны мы сейчас наблюдали. Гастарбайтеры, которые с рынка прибежали, не помылись, не переоделись и выскочили, – говорит педагог школьникам.

Справедливости ради - зумеры и правда выглядели странно. Обычно в таком виде в школу не ходят. Да и разговаривали с завучем довольно дерзко.


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Метки: Зумеры   Калининградская область   видео   завуч   пижама   ребята   школьники   
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21  комментарий
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6k
Станислав Час назад
У нас была такая директриса, что на выпускной даже панки пришли в рубашках и брюках. И не потому что она тиран, хоть и строгая была, а потому что любили и уважали ее. Она перед выпускным попросила выглядеть всех опрятно и все выглядели. А эти дети отбитые какие-то, устроили шапито из выпускного своего класса, никакого уважения.
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12k
harlamov Минуту назад
Подростки ничего страшного не делали. Нормальная шутка для их внутреннего пользования, внутри коллектива.
А вот завуч, разжигающая межнациональную рознь, может по статье пойти.
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8k
Aaron Bezzazrenia 38 минут назад
Новость соответствует названию сообщества - и треники есть, и вареники
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947
Mr White Man 40 минут назад
результаты оптимизации образования
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9k
sos1960sos 59 минут назад
Пророк М.Ю. Лермонтов. Прощай, немытая Россия! Страна рабов, страна господ...
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308
устал я от вас RDV 12 минут назад
Михаил Юрьевич да будет Вам! Хохлопец вас цитировать пытался, а вы ему так...
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8k
Гомерчик Час назад
Главное назвать это челленджем, и любой их идиотизм уже креатив и самовыражение. А вы все тираны и абьюзеры, раз не понимаете этого.
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2k
RaiJu Час назад
Учительницы часто считают себя пупом земли. А у самих дети психически нестабильные в основном, или просто заурядные, посредственные.
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10k
Copycat 2 часа назад
Офигительная новость) "завуч школы отчитала детей за то что те пришли в школу в обносках"
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59k
pynh 2 часа назад
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29k
Ваня 2 часа назад
придурки, это же надо так не уважать школу?..
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August

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