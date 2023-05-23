В Калининградской области завуч сравнила школьников с «немытыми гастарбайтерами»

Ребята её юмора не оценили.
Выпускники одной из школ Калининградской области решили устроить «челлендж»: нарядились в детские вещи. Так они хотели отметить выпускной и попрощаться с детством.
Но завуч учебного заведения их раскритиковала и сравнила учеников с «гастарбайтерами». Ей не понравился неопрятный вид ребят - они надели пижамы, детские юбочки и растянутые футболки. Может хотели так пошутить, но не вышло.
А вот со стороны мы сейчас наблюдали. Гастарбайтеры, которые с рынка прибежали, не помылись, не переоделись и выскочили, – говорит педагог школьникам.
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Справедливости ради - зумеры и правда выглядели странно. Обычно в таком виде в школу не ходят. Да и разговаривали с завучем довольно дерзко.
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А вот завуч, разжигающая межнациональную рознь, может по статье пойти.
Которым запад в рот дает)