В Калининградской области завуч сравнила школьников с «немытыми гастарбайтерами»

Выпускники одной из школ Калининградской области решили устроить «челлендж»: нарядились в детские вещи. Так они хотели отметить выпускной и попрощаться с детством.

Но завуч учебного заведения их раскритиковала и сравнила учеников с «гастарбайтерами». Ей не понравился неопрятный вид ребят - они надели пижамы, детские юбочки и растянутые футболки. Может хотели так пошутить, но не вышло.