Люди на неисправном аттракционе 10 минут катались задом наперёд

Из-за технического сбоя аттракцион начал вращаться задом наперёд и крутился так без остановки в течение 10 минут. Несчастным людям оставалось только взывать о помощи, ведь эти 10 минут показались им вечностью.
В конце концов «Music Express» остановили, а всех спасённых обследовали медики. Никто не пострадал, но посетители по понятным причинам недовольны — особенно тем, как медлительны оказались сотрудники парка, заставившие их пройти через такую пытку. Остановить аттракцион следовало гораздо раньше.
Как ни жаль, но инцидент вызвал у пользователей интернета не только сочувствие, но и шуточки. Самой распространённой является шутка о том, что «Music Express» превратился в машину времени. Если бы люди прокрутились ещё 10 минут — они бы отправились в прошлое.
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2) наши бы люди, для компенсации, потребовали ещё столько же вперёд