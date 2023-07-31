Люди на неисправном аттракционе 10 минут катались задом наперёд

В конце концов «Music Express» остановили, а всех спасённых обследовали медики. Никто не пострадал, но посетители по понятным причинам недовольны — особенно тем, как медлительны оказались сотрудники парка, заставившие их пройти через такую пытку. Остановить аттракцион следовало гораздо раньше.

Как ни жаль, но инцидент вызвал у пользователей интернета не только сочувствие, но и шуточки. Самой распространённой является шутка о том, что «Music Express» превратился в машину времени. Если бы люди прокрутились ещё 10 минут — они бы отправились в прошлое.



