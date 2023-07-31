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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 497 постов • 28 подписчиков подписаться
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Люди на неисправном аттракционе 10 минут катались задом наперёд

Люди на неисправном аттракционе 10 минут катались задом наперёд

Автор:
31 июля 2023 10:52
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   США   аттракцион   задом наперёд   люди   неполадка   развлечение   
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Из-за технического сбоя аттракцион начал вращаться задом наперёд и крутился так без остановки в течение 10 минут. Несчастным людям оставалось только взывать о помощи, ведь эти 10 минут показались им вечностью.

В конце концов «Music Express» остановили, а всех спасённых обследовали медики. Никто не пострадал, но посетители по понятным причинам недовольны — особенно тем, как медлительны оказались сотрудники парка, заставившие их пройти через такую пытку. Остановить аттракцион следовало гораздо раньше.


Как ни жаль, но инцидент вызвал у пользователей интернета не только сочувствие, но и шуточки. Самой распространённой является шутка о том, что «Music Express» превратился в машину времени. Если бы люди прокрутились ещё 10 минут — они бы отправились в прошлое.


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Метки: Видео   США   аттракцион   задом наперёд   люди   неполадка   развлечение   
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7  комментариев
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5k
Александр 52 минуты назад
Ну и какая разница? Прям бедные! Пожалейте папуасов! Я каждый день в электричке еду спиной по направлению движения.. Что мне теперь, люто компенсацию требовать?
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13k
? ? ? 3 минуты назад
1) автомат питания
2) наши бы люди, для компенсации, потребовали ещё столько же вперёд
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12k
Евгений 16 минут назад
Покатались нахаляву, и ещё и недовольны. Ну и что, что в обратную сторону, так ещё интереснее. Новые ощущения. Помню, в детстве, иногда "директор карусели", запускал её и уходил в туалет, а мы катались в 2-3 раза дольше, так это за счастье было.
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277
no. 22 минуты назад
спасённых обследовали. лол. можно подумать, каруселька по ним десять минут каталась.
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5k
Rubiroid_47 Полчаса назад
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1k
Злодей Полчаса назад
Нормально. Получили максимум за свои деньги.
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8k
Tamdima Полчаса назад
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