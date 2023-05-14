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В штате Монтана жители засняли торнадо, которое образовалось будто на вершине горы

В штате Монтана жители засняли торнадо, которое образовалось будто на вершине горы

Автор:
14 мая 2023 14:01
Метки: США   монтана   торнадо   
691
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1
К сожалению, это не редчайшее явление в истории, а просто удачный угол — само торнадо появилось перед горами.
Тем не менее, выглядит это так, будто какой-то злодей готовится к захвату мира.

Источник:

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Метки: США   монтана   торнадо   
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