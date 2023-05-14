В штате Монтана жители засняли торнадо, которое образовалось будто на вершине горы

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К сожалению, это не редчайшее явление в истории, а просто удачный угол — само торнадо появилось перед горами.
Тем не менее, выглядит это так, будто какой-то злодей готовится к захвату мира.
Тем не менее, выглядит это так, будто какой-то злодей готовится к захвату мира.
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