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В США автомобиль попал в торнадо, перевернулся и поехал дальше

В США автомобиль попал в торнадо, перевернулся и поехал дальше (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 марта 2022 11:16
Сообщество : Аварии
Метки: США   авария   в мире   видео   люди   пикап   происшествие   торнадо   
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В американском штате Техас 17-летний подросток попал в торнадо на своём пикапе, перевернулся и поехал дальше как ни в чем не бывало. Один из автолюбителей запечатлел необычный инцидент.
Управлявший автомобилем подросток отделался лишь травмой руки. Он подъехал к одному из очевидцев, попросил телефон и связался со своими родителями.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: США   авария   в мире   видео   люди   пикап   происшествие   торнадо   
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3  комментария
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11k
Кыся Час назад
Да все в порядке, он всегда там так разворачивается.
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24k
Sergey 4 секунды назад
В такую погоду ни одна собака своего человека не выпустит, а тут вот нужно было мимо торнадо проехать
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27k
lem02 22 минуты назад
Так буднично...
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