В США автомобиль попал в торнадо, перевернулся и поехал дальше

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В американском штате Техас 17-летний подросток попал в торнадо на своём пикапе, перевернулся и поехал дальше как ни в чем не бывало. Один из автолюбителей запечатлел необычный инцидент.
Управлявший автомобилем подросток отделался лишь травмой руки. Он подъехал к одному из очевидцев, попросил телефон и связался со своими родителями.
Источник:
АНТИФИШКИ
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