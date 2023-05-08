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Любительница селфи попала в неловкую ситуацию

Любительница селфи попала в неловкую ситуацию

Автор:
08 мая 2023 09:25
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   видео   кухня   падение   фейл неудача   шкаф   
1860
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Девушка решила сделать селфи возле кухонного шкафа, однако что-то пошло не так. Открывшаяся дверца испортила планы барышни.

Хорошо шкаф прикрепили. Действительно качественная кухня.

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Метки: Девушка   видео   кухня   падение   фейл неудача   шкаф   
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20  комментариев
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12k
Андрей А 2 часа назад
Тут круче)))
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4k
Vlamir 20 минут назад
Это уже не селфи! Это кино!
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3k
Daimos Полчаса назад
Хорошая мебель. Девку можно на шкаф вешать.
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41k
Лесли 🥰 38 минут назад
Крепкий шкаф, однако))))
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1k
Никита Сергеевич 41 минуту назад
Мебельщикам респект!
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39
* 52 минуты назад
петли на двери очень высокого какчества
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11k
Dihydrogen Monoxide Час назад
какой крепкий шкаф...
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6k
perekrestok Час назад
Жаль не указали кто такие кухни делает. Я бы заказал на всякий случай.
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−5
DonNerka (педератор) 2 часа назад
А могла бы и таблом о стол...
Так что ручка ещё и спасла от большего фэйла.
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1k
Виктор Глущенко 2 часа назад
Из за какого то селфи так жопу рвать .
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368
Васяти Виктор Глущенко 11 минут назад
И из селфи, и за селфи
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12k
Axel 3 часа назад
И шкаф крепкий, и трусы прочные)
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14k
Александр 3 часа назад
- Прикинь, вчера споткнулся и ударился зубами об дверную ручку!
- И как?
- Как Орбит "дверная ручка", блин!
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666
Алексей Саушкин 3 часа назад
Подумал, что оторвутся петли
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2k
Lexx 3 часа назад
Да блин, специально так хрен получится.
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5k
Денис 3 часа назад
Повезло что зацепилась... Могла бы хохоталом об столешницу приложится.
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368
Васяти мемфрид 12 минут назад
Одно другому не мешает
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