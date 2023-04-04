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Пьяный воронежец выпал с 19 этажа и выжил

Пьяный воронежец выпал с 19 этажа и выжил

Автор:
04 апреля 2023 10:04
Сообщество : Жить в России
Метки: 19 этаж   МЧС   видео   воронеж   падение   чудо   
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Более того, он сам дошёл до автомобиля скорой помощи.

Житель ЖК "Гагаринский" на улице Лётчика Колесниченко в Воронеже случайно выпал с 19 этажа высотки и приземлился на крышу припаркованного под окнами "Ниссана", который спас ему жизнь. При этом 41-летний местный житель не просто выжил, а был в состоянии самостоятельно передвигаться.


Инцидент произошёл около 8 вечера. Очевидцы сразу вызвали на место медиков, но те не смогли его вытащить — мужчину зажало искорёженной крышей автомобиля. С ситуацией справились оперативно прибывшие спасатели.

Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения (потому и выжил). Спасатели помогли ему сойти с крыши "Ниссана" и он самостоятельно смог дойти до машины скорой помощи. Сейчас пострадавший находится в больнице. Пока, к сожалению, про его состояние не сообщается. Но очевидно, он как минимум получил серьёзные травмы внутренних органов.

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Метки: 19 этаж   МЧС   видео   воронеж   падение   чудо   
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7  комментариев
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33k
ACU900 Полчаса назад
Интересно бы узнать что думает об этом герое владелец Ниссана?
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Капитошка Минуту назад
Испортил чей то автомобиль,пьяная мразь
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9k
SSD 12 минут назад
Пьяных Бог любит... (с)
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32k
Андрей Иванов 22 минуты назад
А был бы трезвый - сдох бы. А говорите - алкоголь вреден
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