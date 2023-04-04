Пьяный воронежец выпал с 19 этажа и выжил

Более того, он сам дошёл до автомобиля скорой помощи.
Житель ЖК "Гагаринский" на улице Лётчика Колесниченко в Воронеже случайно выпал с 19 этажа высотки и приземлился на крышу припаркованного под окнами "Ниссана", который спас ему жизнь. При этом 41-летний местный житель не просто выжил, а был в состоянии самостоятельно передвигаться.
Инцидент произошёл около 8 вечера. Очевидцы сразу вызвали на место медиков, но те не смогли его вытащить — мужчину зажало искорёженной крышей автомобиля. С ситуацией справились оперативно прибывшие спасатели.
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Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения (потому и выжил). Спасатели помогли ему сойти с крыши "Ниссана" и он самостоятельно смог дойти до машины скорой помощи. Сейчас пострадавший находится в больнице. Пока, к сожалению, про его состояние не сообщается. Но очевидно, он как минимум получил серьёзные травмы внутренних органов.
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