Пьяный воронежец выпал с 19 этажа и выжил

Житель ЖК "Гагаринский" на улице Лётчика Колесниченко в Воронеже случайно выпал с 19 этажа высотки и приземлился на крышу припаркованного под окнами "Ниссана", который спас ему жизнь. При этом 41-летний местный житель не просто выжил, а был в состоянии самостоятельно передвигаться.

Инцидент произошёл около 8 вечера. Очевидцы сразу вызвали на место медиков, но те не смогли его вытащить — мужчину зажало искорёженной крышей автомобиля. С ситуацией справились оперативно прибывшие спасатели.