В Минске 81-летний дед на велосипеде встретился с ровесником-автолюбителем

Пенсионер на вело решил прокатиться по дороге. Но не рассчитал и выехал на встречную полосу - там и повстречался с «Volkswagen», за рулём которого сидел такой же 81-летний дедушка.

В таком возрасте реакция уже не та - у одного и у второго, - поэтому велосипедиста отвезли в больницу. Но обошлось лишь множественными ушибами.