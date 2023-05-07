В Минске 81-летний дед на велосипеде встретился с ровесником-автолюбителем

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Получилось не очень удачно.
Пенсионер на вело решил прокатиться по дороге. Но не рассчитал и выехал на встречную полосу - там и повстречался с «Volkswagen», за рулём которого сидел такой же 81-летний дедушка.
В таком возрасте реакция уже не та - у одного и у второго, - поэтому велосипедиста отвезли в больницу. Но обошлось лишь множественными ушибами.
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