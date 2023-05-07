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В Минске 81-летний дед на велосипеде встретился с ровесником-автолюбителем

В Минске 81-летний дед на велосипеде встретился с ровесником-автолюбителем

Автор:
07 мая 2023 18:25
Сообщество : Аварии
Метки: автолюбитель   больница   велосипед   видео   дед   дтп   минск   пенсионер   
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Получилось не очень удачно.

Пенсионер на вело решил прокатиться по дороге. Но не рассчитал и выехал на встречную полосу - там и повстречался с «Volkswagen», за рулём которого сидел такой же 81-летний дедушка.

В таком возрасте реакция уже не та - у одного и у второго, - поэтому велосипедиста отвезли в больницу. Но обошлось лишь множественными ушибами.

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Метки: автолюбитель   больница   велосипед   видео   дед   дтп   минск   пенсионер   
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11  комментариев
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11k
Владимир Час назад
В 81 так полететь и только ушибы..
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3k
Владимир 2 минуты назад
А не много в стороне дед на боевом коне прикрывает правый фланг,
левый -прикрывает танк!
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367
Liberman 15 минут назад
Гольфа гти жалко...
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991
Андерсен 16 минут назад
Дедок на Фольксе еще и газу добавил, чтобы уж наверняка ))
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367
Liberman Андерсен 14 минут назад
Он дед, и запарился с переключением передачи...
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6k
perekrestok Полчаса назад
Тот который на велике случайно не Байден? очень похоже.
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16k
Андрей Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
Yus 51 минуту назад
Так ездить на велосипеде и дожить до 81-го. Удивительное везение.
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5k
Александр 55 минут назад
Ушиб всего дедушки?
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18k
Александр Час назад
Главное жив и не сильно ушибся
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