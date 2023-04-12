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Велосипед с "квадратными" колёсами

Велосипед с "квадратными" колёсами

Автор:
12 апреля 2023 09:26
Метки: Прикол   в мире   велосипед   видео   интересно   необычно   
486
1
1

Энтузиаст продемонстрировал оригинальный гусеничный велосипед. Такому транспортному средству практически не страшны палки в колеса.

Зачем? Потому что может!

Когда решил победить миф о квадратном колесе. Это же надо было так заморочиться.

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Метки: Прикол   в мире   велосипед   видео   интересно   необычно   
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6  комментариев
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10k
Владимир 2 часа назад
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2k
lynx 23 минуты назад
Как политкорректно сказать "долб**б"? - Энтузиаст!
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1k
Андрей Еделькин 38 минут назад
Круглое носим, квадратное катим.
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
И ехать оно может исключительно и ТОЛЬКО по РОВНОЙ поверхности...
И нахрена вот это всё?
От нехер делать?

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716
ruslan d 2 часа назад
Прикольно
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Fidel

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