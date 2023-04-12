Велосипед с "квадратными" колёсами

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Энтузиаст продемонстрировал оригинальный гусеничный велосипед. Такому транспортному средству практически не страшны палки в колеса.
Зачем? Потому что может!
Когда решил победить миф о квадратном колесе. Это же надо было так заморочиться.
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И нахрена вот это всё?
От нехер делать?
вот и думай кто из вас двоих умней, а кто лижет яйца