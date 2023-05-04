Сообщается, что у подъезда, где случилось избиение, постоянно происходят конфликты подвыпивших граждан. Судя по видео, агрессивная женщина тоже была не совсем трезвая. Сейчас местные жители надеются, что благодаря опубликованному видео полицейские усмирят некоторых местных дебоширов. А что касается избиения, то соседи, наблюдавшие из своих окон "драму" про разбитое сердце и лицо, сразу же вызвали полицию. Правоохранители приехали, установили участников потасовки и уехали. Задерживать пока никого не стали — полицейские проводят проверку и выясняют причины конфликта, сообщили в пресс-службе башкирского МВД.