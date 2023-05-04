В перипетиях любовной драмы уже разбираются полицейские.
На улице Бабушкина в Уфе произошла классика любовного треугольника. Не вовремя вернувшая домой жена, застукала мужа с любовницей и, разумеется, пришла в ярость. Она за волосы вытащила полуголую разлучницу из квартиры и принялась избивать ногами у подъезда на глазах двух местных жительниц. Которые, к сожалению, даже не попытались остановить разъярённую соседку.
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Сообщается, что у подъезда, где случилось избиение, постоянно происходят конфликты подвыпивших граждан. Судя по видео, агрессивная женщина тоже была не совсем трезвая. Сейчас местные жители надеются, что благодаря опубликованному видео полицейские усмирят некоторых местных дебоширов. А что касается избиения, то соседи, наблюдавшие из своих окон "драму" про разбитое сердце и лицо, сразу же вызвали полицию. Правоохранители приехали, установили участников потасовки и уехали. Задерживать пока никого не стали — полицейские проводят проверку и выясняют причины конфликта, сообщили в пресс-службе башкирского МВД.
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Да, можно на нервах - надрать уши или дать оплеуху, но уже вытаскивать на улицу и избивать - ну ё моё, твоя ж проблема не этот посторонний человек, а тот с которым ты бракосочитался.
Если захочет изменять кто-то, он будет это делать, на работе, в гостинице, в машине, на съёмной хате.. тут вопрос фантазии. Самое простое и правильное в этом случае, просто разойтись и не портить себе жизнь дальше.
Тот кто предал один раз - предаст и второй. Тока олени верят в "минутную слабость", "это была меть за то что мало внимания" и прочий бред. Вам изменили? Вас предали.. Уходите, лучше уже не будет, будет только хуже.
Не с- рать там, где ешь
Муж - подонок.
Не устраивает жена - разведись.
Но приводить любовницу домой и укладывать в семейную постель - это подло.
Похоже, они там все "аватары"... в смысле "синие"
а что не мужа? любовница могла и незнать о существовании жены а вот муж врятли мог забыть
Если произошла кража, значит это вы что-то сделали не так: не позаботились о хорошей противоугонке, засунули кошелек/телефон в задний карман у всех на виду и т.д.
Так и тут: ваша вторая половинка подсознательно воспринимается вами вашей собственностью, которую украли или попытались украсть. И вы в первую очередь будете бить вора, а не то, что он украл.
Вальпургиева ночь проходит с 30 апреля на 1 мая. Судя по всему, после шабаша одна из ведьмочек зарулила в Уфу и приняла там на грудь.