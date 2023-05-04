В Уфе заметили голую ведьму: рядом с ней лежали паспорт, метла и одежда

Вальпургиева ночь проходит с 30 апреля на 1 мая. Судя по всему, после шабаша одна из ведьмочек зарулила в Уфу и приняла там на грудь.