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Нетрезвый мужчина избил бывшую возлюбленную и похитил её смартфон

Нетрезвый мужчина избил бывшую возлюбленную и похитил её смартфон (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 декабря 2021 08:15
Сообщество : Криминал
Метки: видео   нападение   полиция   смартфон   уфа   
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В Уфе 34-летний мужчина пришел к своей бывшей даме сердца на работу и несколько раз ударил её. Агрессор забрал смартфон потерпевшей, который стоит около 100 тысяч рублей и скрылся.
38-летняя женщина работает в салоне красоты и недавно рассталась со своим обидчиком. Смартфон мужчина решил забрать в счет компенсации потраченных денег в период ухаживаний.

Потерпевшая обратилась в полицию. Стражи правопорядка вскоре задержали нападавшего и изъяли похищенный гаджет.

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Метки: видео   нападение   полиция   смартфон   уфа   
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8  комментариев
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41k
dima423 56 минут назад
во дебил))) теперь сядет за грабеж лет на 7...ну туда ему и дорога) Как же меня удивляют дебилы, которые не могут спокойно отпустить бывшие отношения, долбайопы токсичные))
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758
олег 13 минут назад
впечатление ,что это он насосал на айфон.
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13k
* 14 минут назад
Как на ровном месте сесть... Сказочный.

Зато в тюрьме деньги тратить не надо, компенсирует себе всё. Глядишь и парня себе там найдёт, отношения же ему нужны.
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2k
AmberFox 16 минут назад
Тема сисек замазана
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67
xexex 44 минуты назад
Лох какой-то педальный:
1. Пережить косяк благоверной подруги не смог
2. Самоутвердился за счёт слабого
3. Бить не умеет

Лох педальный
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1k
Павел Коваленко 57 минут назад
это каким же надо быть животным, чтобы до такого дойти???руку на женщину поднимать последнее дело...мразь одним словом это и ничтожество а не мужик
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4k
livaneth Час назад
Квалифицируют по статье 161. Или 162. Раз полиция уже изъяла и вернула потерпевшей украденное - останавливаться не будут.
Есть видео, есть свидетели, есть признание разбойника (или грабителя)
А, ну ещё и всенародная известность теперь.
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