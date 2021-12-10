Нетрезвый мужчина избил бывшую возлюбленную и похитил её смартфон

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В Уфе 34-летний мужчина пришел к своей бывшей даме сердца на работу и несколько раз ударил её. Агрессор забрал смартфон потерпевшей, который стоит около 100 тысяч рублей и скрылся.
38-летняя женщина работает в салоне красоты и недавно рассталась со своим обидчиком. Смартфон мужчина решил забрать в счет компенсации потраченных денег в период ухаживаний.
Потерпевшая обратилась в полицию. Стражи правопорядка вскоре задержали нападавшего и изъяли похищенный гаджет.
Потерпевшая обратилась в полицию. Стражи правопорядка вскоре задержали нападавшего и изъяли похищенный гаджет.
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Зато в тюрьме деньги тратить не надо, компенсирует себе всё. Глядишь и парня себе там найдёт, отношения же ему нужны.
1. Пережить косяк благоверной подруги не смог
2. Самоутвердился за счёт слабого
3. Бить не умеет
Лох педальный
Спилил бы рога, лоу-кик под колено, локтя в челюсть и на болевой??
Есть видео, есть свидетели, есть признание разбойника (или грабителя)
А, ну ещё и всенародная известность теперь.