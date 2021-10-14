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Женщины-полицейские потерпели неудачу, когда пытались задержать подозреваемого

Женщины-полицейские потерпели неудачу, когда пытались задержать подозреваемого (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 октября 2021 09:41
Метки: Канада   Монреаль   арест   видео   женщины   полиция   фейл   
582
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В Монреале, Канада, работающие в полиции женщины попытались задержать подозреваемого, но в самый последний момент потерпели неудачу. Паренек вырвался, когда стражи правопорядка пытались надеть на него наручники.
Один из очевидцев снял неудачное задержание парня на видео.

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Метки: Канада   Монреаль   арест   видео   женщины   полиция   фейл   
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25k
Vazari Час назад
Равноправие-кричали они)))
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2k
Sergius SPb 7 минут назад
Фемки vs реальность.
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9k
insaider 16 минут назад
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9k
Lev Asriev Полчаса назад
Если не считать голливудских фильмов, мне всего один раз довелось видеть эффективного копа женского пола. Она смогла уложить и заломать руки мужику. Но, скорее всего, тут большую роль играли наработанные навыки, а не сила. Четкое владение приемами. Но, я также отметил, что со мной такой номер не прошел бы -100%. Тупо не хватило бы силы.
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4k
au3 51 минуту назад
Ну теперь их переведут в офис и добавят надбавку за пережитую моральную травму пожизненно.

В канаде уже был прикол, когда сикхи стали пожарными, но шлем на тюрбан не налезал. Так посадили в офисе, но сохранили надбавку за опасность.
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5k
Ruk 53 минуты назад
а в куртке смартфон, бумажник с правами и кредиткам
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65k
Пулемет самому нужен. 59 минут назад
Это неопасный местный клошар а не негр какой нибудь из Америки..
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2k
Frank Borman Час назад
Набрали баб из за равноправия - вот и результат. Сидели бы дома, рожали детишек - лучше бы было.
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39k
dima423 Час назад
хахаха)) зачет... Это видео должно показываться перед каждым заседанием и собранием фемок, как иллюстрация абсурдности их движения и их тупости))
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6k
klop Час назад
Мусорня канадская из одних куриц
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144
Вальдемар klop 36 минут назад
Ссылка youtu.be


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144
Вальдемар klop 15 минут назад
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144
Вальдемар klop 12 минут назад
Россия

https://aif.ru/society/law/oficer_mvd_putana_v_pogonah_byvaet_i_huzhehttps://aif.ru/society/law/oficer_mvd_putana_v_pogonah_byvaet_i_huzhe

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