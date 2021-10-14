Женщины-полицейские потерпели неудачу, когда пытались задержать подозреваемого

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В Монреале, Канада, работающие в полиции женщины попытались задержать подозреваемого, но в самый последний момент потерпели неудачу. Паренек вырвался, когда стражи правопорядка пытались надеть на него наручники.
Один из очевидцев снял неудачное задержание парня на видео.
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В канаде уже был прикол, когда сикхи стали пожарными, но шлем на тюрбан не налезал. Так посадили в офисе, но сохранили надбавку за опасность.
https://aif.ru/society/law/oficer_mvd_putana_v_pogonah_byvaet_i_huzhehttps://aif.ru/society/law/oficer_mvd_putana_v_pogonah_byvaet_i_huzhe