Квартиранты оставили после себя небольшой армагеддон

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Мужчина наведался в свою квартиру после съехавших молодых людей и был шокирован увиденным. Квартиросъёмщики оставили после себя бардак и бросили в квартире трёх животных.
Съехавшие арендаторы оставили владельцу квартиры сюрприз.
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