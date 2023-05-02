Квартиранты оставили после себя небольшой армагеддон

FISHKINET
Частный лунный модуль Hakuto-R пропал без вести (видео) Частный лунный модуль Hakuto-R пропал без вести (видео) Житель Техаса пристрелил лже-парковщика, потребовавшего мзду за стоянку, после чего продолжил свидание с любимой Житель Техаса пристрелил лже-парковщика, потребовавшего мзду за... "Не работаю, квартиры нет, долг 5 миллионов": жительница Петербурга удивила своими требованиями к мужчинам "Не работаю, квартиры нет, долг 5 миллионов": жительница... "Без голых поп не обошлось": звёздные выходы на MetGala-2023 "Без голых поп не обошлось": звёздные выходы на MetGala-2023 Работник парка развлечений подшучивает над посетителями аттракциона Работник парка развлечений подшучивает над посетителями аттракциона Всадник без головы: кем он был на самом деле? Всадник без головы: кем он был на самом деле? Рикошет в голову: под Феодосией погоня со стрельбой закончилась гибелью водителя Рикошет в голову: под Феодосией погоня со стрельбой закончилась... В Краснодаре ищут двух аниматоров, не вернувшихся домой после мероприятия В Краснодаре ищут двух аниматоров, не вернувшихся домой после... 17 настоящих сокровищ, которые неожиданно попались людям в комиссионных магазинах 17 настоящих сокровищ, которые неожиданно попались людям в... В Белоруссии задержали двух умельцев, смастеривших самогонный мини-завод из старого УАЗа В Белоруссии задержали двух умельцев, смастеривших самогонный... Их едят, а они глядят: забавные и пугающие способы подачи разных блюд Их едят, а они глядят: забавные и пугающие способы подачи разных блюд Мужик устал от постоянного шума домашних и построил себе «офис на рельсах» Мужик устал от постоянного шума домашних и построил себе «офис на... Редкий предмет советской эпохи Редкий предмет советской эпохи Король заниженных тазов: в Ставрополе обнаружили самый низкий автомобиль в мире Король заниженных тазов: в Ставрополе обнаружили самый низкий... Озорная пенсионерка: Памела Андерсон выпустила собственную линейку купальников Озорная пенсионерка: Памела Андерсон выпустила собственную линейку... Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки Фотоприколы и прикольные картинки Партия ЛДПР устроила первомайскую демонстрацию в Minecraft и обрушила сервер игры Партия ЛДПР устроила первомайскую демонстрацию в Minecraft и... Самокатчик разбил припаркованную машину и скрылся Самокатчик разбил припаркованную машину и скрылся Веник из веток и храбрость помогли женщине потушить лесной пожар Веник из веток и храбрость помогли женщине потушить лесной пожар
Главная > Видео
Квартиранты оставили после себя небольшой армагеддон

Квартиранты оставили после себя небольшой армагеддон

Автор:
02 мая 2023 09:44
Метки: Одесса   Украина   бардак   видео   квартира   квартирант   
428
1
1

Мужчина наведался в свою квартиру после съехавших молодых людей и был шокирован увиденным. Квартиросъёмщики оставили после себя бардак и бросили в квартире трёх животных.

Съехавшие арендаторы оставили владельцу квартиры сюрприз.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Одесса   Украина   бардак   видео   квартира   квартирант   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
286
noname789 Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
308
Критерий Коши Минуту назад
У квартирантов явные признаки когнитивных искажений, вероятно уже тяжелых. Что вообщем не удивительно, за 3 десятка лет очень большой процент жителей Украины оказался со сломанным мышлением.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
925
Шурман 49 минут назад
Собаку бы забрал , пес рад что их вообще всех нашли , а квартирантов этих просто нужно найти и привязать в лесу к дереву и уехать . У нас в Бельгии уже ни кто не хочет что то сдавать хохлам , накушались до предела мечтаний . Эти твари теперь бегают по группам и форумам типа русские в Бельгии и просят сдать им жилье , на вопрос работа есть ? НЕТ , оплачивать кто квартиру будет ну мы из своих сбережений , ок готовы предоставить распечатку с банка что они блокируют каждый месяц эту сумму ? нет . Ну и какая тебе квартира ? здесь местным хрен кто сдаст если у тебя нет работы и постоянного контракта и гарантии в 2 месяца на случай если с хатой что то будет не так .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Dobriy drug

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1008420



Другие посты автора
Популярное
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 29 апреля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 29 апреля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 28 апреля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 28 апреля
Набирающие популярность
АвтоВсячина
АвтоВсячина
10 двойников звёзд, которые очень похожи на селебрити
10 двойников звёзд, которые очень похожи на селебрити
Частный лунный модуль Hakuto-R пропал без вести (видео)
Частный лунный модуль Hakuto-R пропал без вести (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вдруг всё действительно так?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#в мире#дтп#аварии#авто аварии#Еда#волосы#кино#инфоцыгане
#Юмор#факты#люди#интересное#автомобили#автомир#картинки#животные#Приколы
#интересно#Прикол#история#машина#шоу бизнес#подборка#полиция#забавно#США
Будь человеком! Будь человеком! Таксист украл деньги из кассы магазина Таксист украл деньги из кассы магазина Вертолет бизнесмена снес палатки туристов и испортил им отдых Вертолет бизнесмена снес палатки туристов и испортил им отдых Неудачливая юная воровка Неудачливая юная воровка Парень показал, как его обманули с жильем в Одессе Парень показал, как его обманули с жильем в Одессе Хозяин квартиры показал, во что съемщики превратили жильё за сутки Хозяин квартиры показал, во что съемщики превратили жильё за сутки

На что жалуетесь?

Вернуться