"Посмотрите на эту дичь!": в Одессе показали коммуналку, жильцы которой не смогли договориться, как платить за воду и свет

Коммунальная квартира - целый микрокосмос, и жить в нём под силу не каждому. Жильцы этой квартиры в Одессе, судя по всему, максимально не доверяют друг другу.
Хорошие соседи в коммуналке - залог мира и спокойного существования всей квартиры. Однако не всем так везёт. В Одессе обнаружили коммуналку, в которой каждый сам за себя.
Жильцы не смогли договориться, как платить за воду и свет в местах общего пользования, поэтому каждая из пяти семей имеет отдельный кран на кухне, бойлер в ванной комнате и лампочку.
Осторожно! Нецензурная лексика!
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Интересно, не предъявят ли счёт за электричество и потраченную воду этим мужикам, что засветили жизнь одесской коммуналки?
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И еще. А как они убирают эту раковину? Или не убирают?
Ну и вишенкой. Тема унитаза в туалете не раскрыта. Совсем.
https://www.livelib.ru/quote/43507009-zolotoj-telenok-ilya-ilf-evgenij-petrovhttps://www.livelib.ru/quote/43507009-zolotoj-telenok-ilya-ilf-evgenij-petrov
Усэ тильки для сэбэ.
Вот такая единакраина