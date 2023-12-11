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"Посмотрите на эту дичь!": в Одессе показали коммуналку, жильцы которой не смогли договориться, как платить за воду и свет

"Посмотрите на эту дичь!": в Одессе показали коммуналку, жильцы которой не смогли договориться, как платить за воду и свет

Автор:
11 декабря 2023 18:35
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Одесса   Украина   житье-бытье   каждый сам за себя   коммунальная квартира   плата за свет   соседи   
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Коммунальная квартира - целый микрокосмос, и жить в нём под силу не каждому. Жильцы этой квартиры в Одессе, судя по всему, максимально не доверяют друг другу.

Хорошие соседи в коммуналке - залог мира и спокойного существования всей квартиры. Однако не всем так везёт. В Одессе обнаружили коммуналку, в которой каждый сам за себя.


Жильцы не смогли договориться, как платить за воду и свет в местах общего пользования, поэтому каждая из пяти семей имеет отдельный кран на кухне, бойлер в ванной комнате и лампочку.



Интересно, не предъявят ли счёт за электричество и потраченную воду этим мужикам, что засветили жизнь одесской коммуналки?

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Метки: Видео   Одесса   Украина   житье-бытье   каждый сам за себя   коммунальная квартира   плата за свет   соседи   
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11  комментариев
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16k
Kostick 39 минут назад
ой, да такие клоповники везде есть. наша деревня, центр центра)
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16k
Дядюшка Ау 6 минут назад
Да ничего себе. Эти люди не могут договорится по поводу крана. И вот как с ними договариваться.
И еще. А как они убирают эту раковину? Или не убирают?
Ну и вишенкой. Тема унитаза в туалете не раскрыта. Совсем.
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12k
Григорий Бабкин 16 минут назад
И никого не смутило само понятие "коммуналки" в хохлостане. Как так то? Це ж гейропа, какие коммуналки?
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3k
Yus Полчаса назад
«Воронья слободка»
https://www.livelib.ru/quote/43507009-zolotoj-telenok-ilya-ilf-evgenij-petrovhttps://www.livelib.ru/quote/43507009-zolotoj-telenok-ilya-ilf-evgenij-petrov
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6k
Pashuta Полчаса назад
Цэ едына ухраина)))
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16k
GROMOZEKA Полчаса назад
На видео суть любого хохла.
Усэ тильки для сэбэ.
Вот такая единакраина
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2k
Pinhead Час назад
Своим можно не пользоваться, на зло русским!
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