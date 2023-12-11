"Посмотрите на эту дичь!": в Одессе показали коммуналку, жильцы которой не смогли договориться, как платить за воду и свет

Хорошие соседи в коммуналке - залог мира и спокойного существования всей квартиры. Однако не всем так везёт. В Одессе обнаружили коммуналку, в которой каждый сам за себя.

Жильцы не смогли договориться, как платить за воду и свет в местах общего пользования, поэтому каждая из пяти семей имеет отдельный кран на кухне, бойлер в ванной комнате и лампочку.