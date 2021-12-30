Неудачливая юная воровка

"Жена возвращалась с почты, за ней шли две малолетки по Ришельевской. Она начала заходить во двор, но почувствовала, что кто-то лезет ей в карман. В общем жена схватила одну за руку и офигела. Та поняла, что ее спалили, извинилась, вырвала руку и просто ушла, вытащить ничего не успели. На лицо им 13-15 лет."



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