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Неудачливая юная воровка

Неудачливая юная воровка (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 декабря 2021 13:12
Сообщество : Криминал
Метки: Украина   видео   воровка   воровство   девочка   карманница   кража   одесса   
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В Одессе девочка попыталась вытащить деньги и другие ценности из карманы женщины, но малолетнюю карманницу ждала неудача. Камера наблюдения запечатлела нелепую попытку кражи.

От автора:

"Жена возвращалась с почты, за ней шли две малолетки по Ришельевской. Она начала заходить во двор, но почувствовала, что кто-то лезет ей в карман. В общем жена схватила одну за руку и офигела. Та поняла, что ее спалили, извинилась, вырвала руку и просто ушла, вытащить ничего не успели. На лицо им 13-15 лет."

Видео содержит ненормативную лексику.

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Метки: Украина   видео   воровка   воровство   девочка   карманница   кража   одесса   
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1k
JulZh 52 минуты назад
Цигане?
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5k
Максим 51 минуту назад
Ворам надо руки рубить, как в прежние времена. Часто крадут последнее и не думают, что для кого-то это вопрос выживания.
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