Неудачливая юная воровка

207
1
1
В Одессе девочка попыталась вытащить деньги и другие ценности из карманы женщины, но малолетнюю карманницу ждала неудача. Камера наблюдения запечатлела нелепую попытку кражи.
От автора:
"Жена возвращалась с почты, за ней шли две малолетки по Ришельевской. Она начала заходить во двор, но почувствовала, что кто-то лезет ей в карман. В общем жена схватила одну за руку и офигела. Та поняла, что ее спалили, извинилась, вырвала руку и просто ушла, вытащить ничего не успели. На лицо им 13-15 лет."
Видео содержит ненормативную лексику.
Видео содержит ненормативную лексику.
Источник:
Ссылки по теме:
- Воровка попыталась украсть поддельную посылку
- Наглая и жадная воровка
- Цыганёнок воровал в магазине товар, пока его мама отвлекала продавца
- Женщина под видом сочувствия обокрала пенсионерку
- Таксист украл деньги из кассы магазина
14
Понравилось14
Новости партнёров