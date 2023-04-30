Москвич обматерил приезжих, которые «молились шиномонтажу»

Видео разлетелось по сети и единоверцы молящихся стали объяснять гражданину, что он не прав. Лица молящиеся должны быть обращены в сторону Мекки. В данном ролике на их пути встала шиномантажка, только и всего, - заявили они. А другие добавили, что перед теми, кто произносит молитву, должна быть стена, преграда и тому подобное. Для того чтобы священный текст предназначался не мимо проходящему человеку.