Москвич обматерил приезжих, которые «молились шиномонтажу»

То ли он так пошутил, то ли воспринял это всерьёз.
В столице мужик обратил внимание на двух мигрантов. и решил, что ни молятся шиномонтажу.
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Видео разлетелось по сети и единоверцы молящихся стали объяснять гражданину, что он не прав. Лица молящиеся должны быть обращены в сторону Мекки. В данном ролике на их пути встала шиномантажка, только и всего, - заявили они. А другие добавили, что перед теми, кто произносит молитву, должна быть стена, преграда и тому подобное. Для того чтобы священный текст предназначался не мимо проходящему человеку.
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