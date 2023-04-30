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Москвич обматерил приезжих, которые «молились шиномонтажу»

Москвич обматерил приезжих, которые «молились шиномонтажу»

Автор:
30 апреля 2023 18:28
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Москва   видео   молитва   мужик   мусульмане   намаз   шиномонтаж   
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То ли он так пошутил, то ли воспринял это всерьёз.

В столице мужик обратил внимание на двух мигрантов. и решил, что ни молятся шиномонтажу.

Видео разлетелось по сети и единоверцы молящихся стали объяснять гражданину, что он не прав. Лица молящиеся должны быть обращены в сторону Мекки. В данном ролике на их пути встала шиномантажка, только и всего, - заявили они. А другие добавили, что перед теми, кто произносит молитву, должна быть стена, преграда и тому подобное. Для того чтобы священный текст предназначался не мимо проходящему человеку.

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Метки: Москва   видео   молитва   мужик   мусульмане   намаз   шиномонтаж   
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8  комментариев
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57k
Опиум для народа 38 минут назад
А судьи кто?
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2k
Alex 8 минут назад
ДБ
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3k
VPJ 9 минут назад
Они поклоняются конкретно буквам "И" и "Н", что обидно поклонникам буквы "Ш". Почему не аллахакбарцы...да потому, что коврика нет.
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3k
Pioner76 14 минут назад
Или тупые, или постановка.
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7k
Дмитрий Полчаса назад
Хорошо. В сторону Мекки, так в сторону Мекки. Но! По чему не сделать 2 шага в лево? Ну хорошо три! Не буду спорить? Или стена должна быть обязательно?
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46k
Максим Т. Полчаса назад
Насчет должна быть стена. Видел мусульманина, который молился в парке. Там точно стен нет.
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August

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