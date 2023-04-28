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Мальчик украл коробку из пункта выдачи Wildberries

Мальчик украл коробку из пункта выдачи Wildberries

Автор:
28 апреля 2023 10:45
Сообщество : Криминал
Метки: Wildberries   видео   коробка   кража   мальчик   фото   
1242
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Ребенок 7-8 лет, удостоверившись, что никто его не видит, совершил кражу коробки с товаром.

Интересно, почему коробки с чьими-то заказами стоят в зале?

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Метки: Wildberries   видео   коробка   кража   мальчик   фото   
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12  комментариев
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27
RDV Час назад
А может вообще это пустые коробки от исполненных заказов, и пацан спросил можно ли забрать пустую коробку, ему сказали добро, он и забрал))
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27
RDV Час назад
Судя по тому сколько народу в очереди стоит, у них в ПВЗ походу склад забит и ставить некуда коробки...вот и стоят в коридоре... но это конечно залет, оштрафуют их мощно за такое)
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8k
Борис Карабанов Час назад
Пустые коробки складированы. Пацан во вторсырьё сдаёт, на пиво зарабатывает.
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11k
Dihydrogen Monoxide 2 часа назад
Чет как то не похоже... Подошел к ней, что то спросил и пошел забрал коробку на её же глазах... Ну а если все таки стырил... То это не кража, это уже грабеж-открытое хищение чужого имущества.
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27
RDV Dihydrogen Monoxide Час назад
но для детей до 14 лет не предусмотрена уголовная ответственность, а по некоторым статьям и до 16 , так что похеру вообще какая статья))
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27k
Serg2001 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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59k
pynh 2 часа назад
Что-то товара в коробке не видно. Есть видос где он есть? =) Или пацан просто вернет коробку пустую?
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10k
Алексей 2 часа назад
Тёть,можно я коробку возьму? Да бери конечно,хорошо я пошел!
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10k
ScorpionDS 2 часа назад
Так он спросил у оператора что-то, видимо та дала согласие на кражу.

Вообще какой-то колхоз, а не почтовая компания, товар лежит в общей зоне, чего еще можно ожидать от такого подхода.
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2k
Василий Афиногенов 2 часа назад
Возврат коробки 100 рублей
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