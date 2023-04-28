Мальчик украл коробку из пункта выдачи Wildberries

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Ребенок 7-8 лет, удостоверившись, что никто его не видит, совершил кражу коробки с товаром.
Интересно, почему коробки с чьими-то заказами стоят в зале?
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Вообще какой-то колхоз, а не почтовая компания, товар лежит в общей зоне, чего еще можно ожидать от такого подхода.