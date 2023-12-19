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В Благовещенске задержана сотрудница Wildberries, укравшая товары из пункта выдачи

В Благовещенске задержана сотрудница Wildberries, укравшая товары из пункта выдачи

Автор:
19 декабря 2023 12:27
Сообщество : Маркетплейс
Метки: Wildberries   Вещи   Видео   благовещенск   кража   пункт выдачи   
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В дежурную часть полиции с заявлением о хищении имущества обратилась предпринимательница. Женщина сообщила, что при инвентаризации обнаружила недостачу товара стоимостью более 27 тысяч рублей.

Установить лицо, причастное к краже, полицейским позволили записи камер видеонаблюдения. В объектив попала 23-летняя сотрудница, которая перед началом рабочего дня вошла в подсобное помещение и забрала хранящееся там имущество.


Девушку задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции. Часть похищенного полицейскими изъята и возвращена законному владельцу.



Выяснилось, что задержанная в течение месяца работала в пункте выдачи Wildberries. Незадолго до происшествия (https://youtu.be/2bcutdeu_M0) она сделала заказ стоимостью 13 тысяч рублей, пришла утром на работу и, не заплатив, забрала и его, и чужую покупку, затем сообщила работодателю, что увольняется.


Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области.

Источник:

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Метки: Wildberries   Вещи   Видео   благовещенск   кража   пункт выдачи   
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1  комментарий
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rutt 2 часа назад
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