В Благовещенске задержана сотрудница Wildberries, укравшая товары из пункта выдачи

Установить лицо, причастное к краже, полицейским позволили записи камер видеонаблюдения. В объектив попала 23-летняя сотрудница, которая перед началом рабочего дня вошла в подсобное помещение и забрала хранящееся там имущество.

Девушку задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции. Часть похищенного полицейскими изъята и возвращена законному владельцу.

Выяснилось, что задержанная в течение месяца работала в пункте выдачи Wildberries. Незадолго до происшествия (https://youtu.be/2bcutdeu_M0) она сделала заказ стоимостью 13 тысяч рублей, пришла утром на работу и, не заплатив, забрала и его, и чужую покупку, затем сообщила работодателю, что увольняется.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области.