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"Очень серьезный кипиш был": Хасбик похвалился фингалом и тем, как справился с обидчиками

"Очень серьезный кипиш был": Хасбик похвалился фингалом и тем, как справился с обидчиками

Автор:
31 июля 2023 16:12
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   гематома   драка   знаменитости   синяк   смешно   хасбик   
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Толпа хулиганов попыталась избить блогера Хасбуллу Магомедова, но не на того напала! Правда, не совсем понятно, как Хасбик мог получить удар в глаз, если учитывать анатомию и рост дагестанца, но чего не сделаешь ради контента!

Блогер Хасбик показал синяк под глазом и рассказал, что попал в серьезный замес. Толпа напала на дагестанца и не оставила ему выбора. Хоть и мал ростом, но дерись!


"Одному двоечку дал, он сразу вырубился и упал. Остальные испугались и соскочили", - рассказывает о своих боевых подвигах Хасбик, демонстрируя небльшой фингал. Сам он боевым трофеем, судя по всему, даже гордится, а с обидчиками говорит, что будет разбираться.


Хасбик не сообщил, где произошла драка. Хотя если он попал под горячую руку в потасовке на детской площадке, то всё сходится.

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Метки: Видео   гематома   драка   знаменитости   синяк   смешно   хасбик   
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23  комментария
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9k
Billi_Bons 52 минуты назад
Уберите отсюда этого злобного карлика.
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1k
Максим Борисов 11 секунд назад
Удивлен , что пост про эту короткую мразь запилил не Некифорос
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3k
mkcbhk 3 минуты назад
да походу прохожий случайно хером ударил, [мат] же не видно
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29k
Alex 3 минуты назад
Перестаньте уже этого ублюдка везде постить
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1k
Максим Макашев 16 минут назад
да коленом ему врезали
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5k
Евгений Д 19 минут назад
Лопаткой получил в песочнице ??
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6k
Alex Полчаса назад
Похоже, вредной мелкашке просто дали в глаз хомяки, не поделившие с ним орешки.
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36k
russger Полчаса назад
И снова пост про надоевшего уепана, обижающего котиков. Раскалённую кочергу в зад ему и всем, кто про него постит
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4k
Nicksed 38 минут назад
Детсадовцы настукали этому амбалу-дегенерату.
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1k
master_luga 41 минуту назад
Хасбику хотели дать пендаля , да он увернулся. Это к вопросу откуда фингал под глазом.
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19k
Александр 42 минуты назад
Об колено чьё-то стукнулся своей мордой
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13k
Павел Бреусов 42 минуты назад
Енгом ему под глаз постучали...
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5k
Трям 42 минуты назад
Этот пробник черножопого просто на чей-то .хуй напоролся ))
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78k
Доктор Джонс 56 минут назад
Писдобол недоношенный...
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13k
Андрей А Час назад
У меня к этому недоделку только неприязнь
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27k
БамбарбияКиргуду Час назад
Аб табуретку глазом йобнулся?
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63k
Александр Ломовицкий Час назад
гном с пятном от пикинеса отбивался . нахрена на фишки тащить этого подпи.здыша ?
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600
Александр Час назад
Е.Б.А.Н.Ы.Й стыд , раньше космонавтов показывали,а теперь карликов заднеприводных...
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8k
The Dude Час назад
Недоросток макаки от кота отбивался, которого раньше мучил?
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9k
SuperTroll Час назад
@ля кто пиарит этот цирк, как, зачем, почему? Испанский стыд...
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34k
АнтонПолднев Час назад
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