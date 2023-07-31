"Очень серьезный кипиш был": Хасбик похвалился фингалом и тем, как справился с обидчиками

Блогер Хасбик показал синяк под глазом и рассказал, что попал в серьезный замес. Толпа напала на дагестанца и не оставила ему выбора. Хоть и мал ростом, но дерись!

"Одному двоечку дал, он сразу вырубился и упал. Остальные испугались и соскочили", - рассказывает о своих боевых подвигах Хасбик, демонстрируя небльшой фингал. Сам он боевым трофеем, судя по всему, даже гордится, а с обидчиками говорит, что будет разбираться.