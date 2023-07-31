"Очень серьезный кипиш был": Хасбик похвалился фингалом и тем, как справился с обидчиками

Толпа хулиганов попыталась избить блогера Хасбуллу Магомедова, но не на того напала! Правда, не совсем понятно, как Хасбик мог получить удар в глаз, если учитывать анатомию и рост дагестанца, но чего не сделаешь ради контента!
Блогер Хасбик показал синяк под глазом и рассказал, что попал в серьезный замес. Толпа напала на дагестанца и не оставила ему выбора. Хоть и мал ростом, но дерись!
"Одному двоечку дал, он сразу вырубился и упал. Остальные испугались и соскочили", - рассказывает о своих боевых подвигах Хасбик, демонстрируя небльшой фингал. Сам он боевым трофеем, судя по всему, даже гордится, а с обидчиками говорит, что будет разбираться.
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Хасбик не сообщил, где произошла драка. Хотя если он попал под горячую руку в потасовке на детской площадке, то всё сходится.
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мне лично этот чел и раньше не нарвился, а как увидел как он кота мучает то и вовсе понял что он говно, а не человек