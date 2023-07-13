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В Англии прошёл чемпионат мира по гонкам улиток

В Англии прошёл чемпионат мира по гонкам улиток

Автор:
13 июля 2023 10:04
Метки: Англия   Видео   гонка   забавно   улитка   чемпионат   
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На белой скатерти начертили два круга. Задачей улиток было проползти 33 см в любую сторону. Мировой рекорд в этих гонках был установлен в 1995 году и составляет 2 минуты 20 секунд

Чемпионат мира в Конгхэме, Англия, стартовал 9 июля 2023 года после перерыва с 2020 года из-за пандемии COVID-19. Смысл соревнования состоит в том, что скользкие существа должны как можно быстрее добраться до внешнего круга стола, обогнав своих противников. 


Это соревнование берет свое начало еще в 1960-х после того, как основатель Том Элвис наблюдал за гонками улиток на мероприятии во Франции. 

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Метки: Англия   Видео   гонка   забавно   улитка   чемпионат   
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