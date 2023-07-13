В Англии прошёл чемпионат мира по гонкам улиток

Чемпионат мира в Конгхэме, Англия, стартовал 9 июля 2023 года после перерыва с 2020 года из-за пандемии COVID-19. Смысл соревнования состоит в том, что скользкие существа должны как можно быстрее добраться до внешнего круга стола, обогнав своих противников.

Это соревнование берет свое начало еще в 1960-х после того, как основатель Том Элвис наблюдал за гонками улиток на мероприятии во Франции.