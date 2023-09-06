«Можно лечо даже сделать»: дорогу засыпало болгарским перцем

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Трасса М4 около поселка Михнево в Подмосковье сегодня утром усыпана овощами. Что именно случилось с грузовиком, из которого высыпались перцы, неизвестно, но, как пишут в соцсетях, это последствия ДТП.
"Болгарский перец! Можно даже лечо делать!" - иронизируют по поводу происшествия пользователи соцсетей.
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