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«Можно лечо даже сделать»: дорогу засыпало болгарским перцем

«Можно лечо даже сделать»: дорогу засыпало болгарским перцем

Автор:
06 сентября 2023 08:27
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   авария   дорога   овощи   перец   трасса   
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Трасса М4 около поселка Михнево в Подмосковье сегодня утром усыпана овощами. Что именно случилось с грузовиком, из которого высыпались перцы, неизвестно, но, как пишут в соцсетях, это последствия ДТП.

"Болгарский перец! Можно даже лечо делать!" - иронизируют по поводу происшествия пользователи соцсетей.


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Метки: Видео   авария   дорога   овощи   перец   трасса   
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3  комментария
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863k
А.Берестенко 46 минут назад
Еще фуру с помидорами и лечо готово!
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9k
Trenzel2003 7 минут назад
Зашел, думал про Киркорова что то. Ан, нет. Про перец.
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4k
Vlamir 13 минут назад
А вы все - санкции, санкции!
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