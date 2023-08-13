В Канаде украинец столкнулся с «настоящим расизмом» и притеснением

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О чём немедленно снял видео и выложил его в соцсетях.
Молодой человек рассказывает, что в Канаде он уже 2-2,5 месяца. За это время не нашёл работы веб-дизайнера и уже размышляет о смене профессии.
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И опять/снова: сразу же нашлись эксперты, которые считают, что видео постановочное, никаким украинцем там и не пахнет, а может там звук наложен, ну и так далее…
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