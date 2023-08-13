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В Канаде украинец столкнулся с «настоящим расизмом» и притеснением

В Канаде украинец столкнулся с «настоящим расизмом» и притеснением

Автор:
13 августа 2023 19:37
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Канада   притеснение   профессия   работа   украинец   
4115
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О чём немедленно снял видео и выложил его в соцсетях.

Молодой человек рассказывает, что в Канаде он уже 2-2,5 месяца. За это время не нашёл работы веб-дизайнера и уже размышляет о смене профессии.

И опять/снова: сразу же нашлись эксперты, которые считают, что видео постановочное, никаким украинцем там и не пахнет, а может там звук наложен, ну и так далее…

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Метки: Видео   Канада   притеснение   профессия   работа   украинец   
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11  комментариев
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18k
Andrey 2 часа назад
Бачу, сынку, шо не москаль.
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Михаил Гривин 10 минут назад
Чет видео со звуком как-то не синхронизировано?
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14k
Александр Полчаса назад
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4k
просто Дмитрий 48 минут назад
пусть обратится к братьям в BLM, И ОБЪЯСНИТ, ЧТО ВСЕ ЕМУ ДОЛЖНЫ
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10k
Dabus 57 минут назад
Ссылка youtu.be
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8k
Крайняя плоть Суслова Час назад
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18
Андрей Час назад
я дико извиняюсь ,но на видео ни слова о рассизме и притеснениях ! может автор не то видео выложил ?
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1k
grigorenko vladislav Час назад
Главное, шо не кацап и не москаль. Был бы ещё гомосеком - вообще б гордость нации!
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11k
Летучий Мыш Час назад
Якой же ты харный украинский хлопец, когда ты [вырезано цензурой]
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Alex 2 часа назад
Он себя в зеркало-то видел?
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August

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