"Женщинам нужно запретить голосовать на выборах": режиссер Бояков рассказал о правильной модели семьи

"Избирательное право нужно оставлять только главе семьи - мужчине", — считает экс-худрук МХАТ Эдуард Бояков. Потому что именно он должен определять "политику семьи".
У режиссера Эдуарда Боякова - своё мнение об избирательном праве. Он считает, что голосовать на выборах должны исключительно мужчины. Своими мыслями о гендерном равноправии Бояков поделился в интервью с Катериной Гордеевой*.
Режиссёр считает, что мужчина, как глава семьи, должен получать бюллетени (на себя, жену и детей) и голосовать по своему разумению. Потому что - поясняет православный традиционалист - муж и жена являются "одним телом". А если так, то как может получиться, что один из супругов голосует, к примеру, за Трампа, а другой - за Байдена?
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"Я понимаю, насколько это дико звучит для вашего просвещённого либерального сознания",- добавил Бояков.
Напомним, Эдуард Бояков - один из создателей ассоциации «Золотая маска», он руководил театром «Практика», затем был назначен худруком МХАТ им. Максима Горького, а сейчас работает в «Новом театре».
*- признана Минюстом РФ иностранным агентом
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Дурак
я бы в бюллетень добавил вопрос: "почему вы проголосовали за данного кандидата", ответить развернуто: вы читали его избирательную программу? что значит "нравится"? "что значит "надоел"?
Но ладно.