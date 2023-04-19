"Женщинам нужно запретить голосовать на выборах": режиссер Бояков рассказал о правильной модели семьи

У режиссера Эдуарда Боякова - своё мнение об избирательном праве. Он считает, что голосовать на выборах должны исключительно мужчины. Своими мыслями о гендерном равноправии Бояков поделился в интервью с Катериной Гордеевой*.





Режиссёр считает, что мужчина, как глава семьи, должен получать бюллетени (на себя, жену и детей) и голосовать по своему разумению. Потому что - поясняет православный традиционалист - муж и жена являются "одним телом". А если так, то как может получиться, что один из супругов голосует, к примеру, за Трампа, а другой - за Байдена?