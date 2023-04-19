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"Женщинам нужно запретить голосовать на выборах": режиссер Бояков рассказал о правильной модели семьи

"Женщинам нужно запретить голосовать на выборах": режиссер Бояков рассказал о правильной модели семьи

Автор:
19 апреля 2023 12:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Бояков   видео   выборы   голосование   избирательное право   мнение   отношения   семья   
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"Избирательное право нужно оставлять только главе семьи - мужчине", — считает экс-худрук МХАТ Эдуард Бояков. Потому что именно он должен определять "политику семьи".


У режиссера Эдуарда Боякова - своё мнение об избирательном праве. Он считает, что голосовать на выборах должны исключительно мужчины. Своими мыслями о гендерном равноправии Бояков поделился в интервью с Катериной Гордеевой*.


Режиссёр считает, что мужчина, как глава семьи, должен получать бюллетени (на себя, жену и детей) и голосовать по своему разумению. Потому что - поясняет православный традиционалист - муж и жена являются "одним телом". А если так, то как может получиться, что один из супругов голосует, к примеру, за Трампа, а другой - за Байдена?

"Я понимаю, насколько это дико звучит для вашего просвещённого либерального сознания",- добавил Бояков.


Напомним, Эдуард Бояков - один из создателей ассоциации «Золотая маска», он руководил театром «Практика», затем был назначен худруком МХАТ им. Максима Горького, а сейчас работает в «Новом театре».


*- признана Минюстом РФ иностранным агентом

Источник:

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Метки: Бояков   видео   выборы   голосование   избирательное право   мнение   отношения   семья   
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787
ruslan d 17 минут назад
Еще один чокнутый ...
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1k
Alexander Gorn 3 минуты назад
А чё только по половому признаку ограничивать? Сгорел сарай - гори и хата! Давайте тогда уж заодно и имущественный ценз введем, чтобы "всякие нищеброды" не мешали солидным господам выбирать кого хотят. Да и крепостное право неплохо бы возродить, а то ишь, обнаглели холопы... восьмичасовой рабочий день им подавай, оплачиваемый отпуск, больничные... это всё богомерзкие выдумки зловредных жидобольшевиков же ж! Вперед, в смысле назад, в Средневековье! Такъ победимъ!
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46
Катрин 8 минут назад
он просто какой-то сумасшедший... вроде православный, но все его поступки и слова - провокация и полная противоположность тому, что он пытается "протащить".
Дурак
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10k
Бритва 9 минут назад
пусть голосует за трампа или байдена.

я бы в бюллетень добавил вопрос: "почему вы проголосовали за данного кандидата", ответить развернуто: вы читали его избирательную программу? что значит "нравится"? "что значит "надоел"?
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3k
Денис 14 минут назад
Если мужик глава семьи, то как он скажет так жена и проголосует. А если не глава, то сиди и не хрюкай.
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115
Дело 16 минут назад
Подскажите дяде хорошего врача и хорошую клинику.
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−18
eric 23 минуты назад
немного не современно звучит, но по факту всё правильно говорит, потому что разногласия (в том числе в политике) ведут к распаду семьи, к нарушению её единства. А это власти и выгодно. Иначе что это такая за "ячейка общества" если в ней каждый сам по себе. Опять же отсутствие единства выгодно. Вспомните притчу о метле и прутиках.
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12k
harlamov Полчаса назад
Абсолютно с этим согласен.
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10k
Б.Касторский 42 минуты назад
Я конечно не поддерживаю феминизм, глупо требовать что-то, что уже есть в нормальном обществе. Но когда слышу вот таких вот людей, я удивляюсь. А что у них в голове? Запретить женщинам думать? Мужчина ценится только по детям? (Сами представьте кто голосовать будут, наши любимые гости не ограничиваются одним ребенком).
Но ладно.
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2k
Артур Будкин 49 минут назад
примеров поближе не нашел что ли, что пришлось аж Трампа с Байденом приводить..?
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83
thrashbox 49 минут назад
DOMOSTROY dominatus !!!1
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