Почему расстаются многие пары

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Отношения - сложная штука. Работающая психологом девушка рассказала, почему, по её мнению, расстаются многие мужчины и женщины.
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Шалунишка ....
А восхищение мужчиной,это всего лишь очередная(из многих и многих) женских манипуляций,основанных на награде за одобряемое с её точки зрения поведение.
А восхищаться мужчиной просто потому, что он тебя восхищает, не вариант? Без задних мыслей, без каких-то целей… Искренне. Просто потому, что он для тебя самый лучший. Потому, что восхищаешься им таким, какой он есть - его не нужно переделывать.
Точно так же, как и ты для него не загадка - он знает тебя с головы до пят (как и ты его: все его реакции, интонации ты можешь понять без слов). И вам друг с другом всегда интересно. Ваши разговоры не заканчиваются. Вам вдвоём легко, светло, тепло, ярко. И нет поводов для ссор. От слова "совсем". Потому что есть взаимное уважение, взаимопонимание, бережное отношение, взаимный интерес, любовь. Потому что вы родные души.
И очень хорошо, если женщина даже не восторгается им, но , хотя бы поддерживает. Этого уже достаточно, что бы мужчина ценил свою женщину.
А в целом, считаю, что ролик правильный. Именно у меня так и прошло..