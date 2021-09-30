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Почему расстаются многие пары

Почему расстаются многие пары (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 сентября 2021 08:39
Метки: видео   интересно   люди   мнение   отношения   психолог   
1563
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1
Отношения - сложная штука. Работающая психологом девушка рассказала, почему, по её мнению, расстаются многие мужчины и женщины.
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Метки: видео   интересно   люди   мнение   отношения   психолог   
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18  комментариев
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35k
Alex Час назад
У меня друг разводится. Трое детей. Один ребенок от первого брака жены. Причина развода - жена загуляла с их общим знакомым. Говорит, что встретила любовь всей жизни. При этом у ее хахаля у самого двое детей, сам не работает, живет с матерью. Вот такие бабы дуры бывают. Не ценят добра.
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11k
Artem Минуту назад
Ссылка www.youtube.com
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13k
Объект реальности 3 минуты назад
Аплодисменты.
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33
Руслан 10 минут назад
Как найти этого психолога? Я на ней женюсь!)))
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24k
Андрей 21 минуту назад
А что значит восторгаться? Это хвалить после каждого действия и поступка , которые понравятся женщине? Похвала как кусочек сахара для дрессированного медведя в цирке, старо как мир.
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1k
閃光 23 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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9k
insaider 45 минут назад
Мужчина должен повзрослеть,стать сильным и самодостаточным,это привлекает женщин. Женщина так устроена,что будет пытаться его выдрессировать,но пока она этого не сделает он будет ей интересен. Точно так же женщина интересна мужчине пока в ней есть загадка,и он её не разгадал.
А восхищение мужчиной,это всего лишь очередная(из многих и многих) женских манипуляций,основанных на награде за одобряемое с её точки зрения поведение.
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7k
Alexandr Barhudarov 56 минут назад
на ютубе есть?
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24k
Батончик с маком Час назад
Нормальный ход. Умная и хитрая. Теперь у неё появится уйма ухажёров, которые будут ждать восторгов.
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2k
Vitamin 2 часа назад
Мужчина должен всегда быть мужчиной.
И очень хорошо, если женщина даже не восторгается им, но , хотя бы поддерживает. Этого уже достаточно, что бы мужчина ценил свою женщину.
А в целом, считаю, что ролик правильный. Именно у меня так и прошло..
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