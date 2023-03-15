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Двойные стандарты: рассуждения парня про чужих детей

Двойные стандарты: рассуждения парня про чужих детей

Автор:
15 марта 2023 11:14
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   видео   двойные стандарты   дети   отношения   рассуждения   семья   
507
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Парень обратился к женщинам, которые любят прикрываться фразами "не тот отец, кто родил, а тот, кто воспитал" и "чужих детей не бывает" и искажать их смысл.

Согласны с его рассуждениями?


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Метки: Жизнь   видео   двойные стандарты   дети   отношения   рассуждения   семья   
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7  комментариев
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301
Злой сибирец Полчаса назад
Вполне согласен, хотя воспитал чужого ребёнка. Но это было осознанно, влюбился в разведёнку с прицепчиком. Здесь всё честно. Прицепчик уже стал взрослым мужиком.
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10k
Летучий Мыш 6 минут назад
Щас бы ещё государству твои ошибки выбора оплачивать. Делай анализ ДНК за свой счёт, тем более сейчас это уж на поток поставлено.
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14k
banzai7 Полчаса назад
Давно пора ввести этот антишлюшный закон
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4k
Григорий 38 минут назад
сейчас пукан овуляшек рванёт покрепче Везувия!
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301
Злой сибирец Григорий Полчаса назад
Прошу прощения за придирку, но словечко "пукан" какое-то п...дорское. Звучит как, я, вроде бы, брутальный мачо, но "пердак" от слова "пердеть" - это "ой, фу-фу", а "пукан" от "пукать" - это вполне прилично.
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15k
Patmaz 40 минут назад
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496
Капитошка 40 минут назад
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Alex Chebrikov

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