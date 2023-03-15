Двойные стандарты: рассуждения парня про чужих детей

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Парень обратился к женщинам, которые любят прикрываться фразами "не тот отец, кто родил, а тот, кто воспитал" и "чужих детей не бывает" и искажать их смысл.
Согласны с его рассуждениями?
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