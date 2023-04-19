Незнакомец столкнул с эскалатора посетителя торгового центра





Агрессора задержали и поместили в психоневрологический диспансер.





"От полиции я узнал, что парень ранее находился на учете в психоневрологическом диспансере. Но вроде его уже сняли с учета. Сейчас его снова поместили в диспансер. Я считаю, это правильно. Ведь он опасен для окружающих. На моем месте могли оказаться ребенок или женщина".





По факту нанесения телесных повреждений зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи «Хулиганство». Пострадавший не согласен со статьёй.





"Сейчас идет следствие по данному факту, уголовное дело заведено по статье "Хулиганство". Я с этим не согласен. Какое это хулиганство? Это покушение на жизнь. Очень надеюсь, что прокуратура и вышестоящие органы возьмут под свой контроль это дело. Я хочу, чтобы все было по закону и он понес наказание. Считаю, что такие люди нуждаются в постоянном присмотре или изоляции".