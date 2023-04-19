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Незнакомец столкнул с эскалатора посетителя торгового центра

Незнакомец столкнул с эскалатора посетителя торгового центра

Автор:
19 апреля 2023 08:51
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Казахстан   Эскалатор   видео   происшествие   торговый центр   тц   
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В торговом центре в Караганде злоумышленник толкнул ногой в спину мужчину, спускавшегося на эскалаторе. Плюс ещё одна фобия в копилку.

Мужчина заехал в торговый центр, чтобы подстричься. Перед посещением парикмахерской он зашёл в туалет. Там, по его словам, двое неизвестных выясняли отношения.


Пострадавший рассказал корреспонденту издания Tengrinews подробности произошедшего:

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"Я зашел в уборную и услышал, что в одной из кабинок ругаются двое мужчин. Их лиц я не видел. Затем, судя по звукам, они начали драться. Я решил уйти оттуда. Выходя из уборной, заметил, что за мной бежит один из участников драки. Я остановился, и он стал нападать на меня. Тогда я стал отбиваться и повалил его. В этот момент он предложил разойтись мирно. Я согласился, и мы разошлись. Но как только я встал на эскалатор, он развернулся и с разбегу пнул меня. Я полетел вниз, перешагнув несколько ступеней эскалатора, и ударился об пол. У меня разорвана губа, сломаны зубы, тело все еще в синяках".



Агрессора задержали и поместили в психоневрологический диспансер.


"От полиции я узнал, что парень ранее находился на учете в психоневрологическом диспансере. Но вроде его уже сняли с учета. Сейчас его снова поместили в диспансер. Я считаю, это правильно. Ведь он опасен для окружающих. На моем месте могли оказаться ребенок или женщина".


По факту нанесения телесных повреждений зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи «Хулиганство». Пострадавший не согласен со статьёй.


"Сейчас идет следствие по данному факту, уголовное дело заведено по статье "Хулиганство". Я с этим не согласен. Какое это хулиганство? Это покушение на жизнь. Очень надеюсь, что прокуратура и вышестоящие органы возьмут под свой контроль это дело. Я хочу, чтобы все было по закону и он понес наказание. Считаю, что такие люди нуждаются в постоянном присмотре или изоляции".

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Метки: Казахстан   Эскалатор   видео   происшествие   торговый центр   тц   
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2  комментария
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28k
Levyathan 13 минут назад
Столкнуть человека вниз по крутому металлическому эскалатору-это никак не "хулиганка", а покушение на убийство. Плешивого мудака надо, как минимум изолировать от общества, а пареньку-здоровья и урок на будущее. Либо доводи драку до конца, либо не поворачивайся спиной к оппонентам.
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Сергей А 5 минут назад
Поступок конечно на редкость ублюдочный и лысого надо кончить за такое. Но что-то подсказывает что у этого случая есть своя предистория
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