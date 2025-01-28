Неудачная попытка охранников проехать со столами на эскалаторе

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Камера наблюдения, установленная в торговом центре в Китае, запечатлела трагикомичный инцидент. Охранники торгового заведения спускали столы на эскалаторе, как вдруг один из столов застрял на выходе.
Ножки первого стола застряли в проёме эскалатора, в результате чего несколько мужчин угодили в непростую ситуацию. К счастью, ни один из охранников в результате инцидента не пострадал.
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