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Неудачная попытка охранников проехать со столами на эскалаторе

Неудачная попытка охранников проехать со столами на эскалаторе

Автор:
28 января 2025 07:35
Метки: Видео   Китай   Люди   ТЦ   Эскалатор   торговый центр   
1837
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Камера наблюдения, установленная в торговом центре в Китае, запечатлела трагикомичный инцидент. Охранники торгового заведения спускали столы на эскалаторе, как вдруг один из столов застрял на выходе.

Ножки первого стола застряли в проёме эскалатора, в результате чего несколько мужчин угодили в непростую ситуацию. К счастью, ни один из охранников в результате инцидента не пострадал.

Источник:

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Метки: Видео   Китай   Люди   ТЦ   Эскалатор   торговый центр   
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8  комментариев
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13k
RIZ deadening Час назад
А можно это с озвучкой от Деревни Дураков ?
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24k
BiZ 8 минут назад
правильно было сказать "попытка поехать со столами"
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2k
Dema 40 минут назад
Патамушта олени.Поднять повыше нельзя было?
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42k
6opbka 42 минуты назад
https://yandex.ru/video/preview/864944447214703587https://yandex.ru/video/preview/864944447214703587
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13k
Ужас, летящий на крыльях ночи 46 минут назад
Народ вообще не понимает, что эскалатор - это средство передвижения повышенной опасности. Сколько несчастных случае было, связанных с нарушением элементарных правил.
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42k
6opbka Час назад
в китае слава богу дураков лет лат сто припасено
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 4547 постов (4460 в горячем)

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