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Пассажир помог женщине, упавшей на рельсы в московском метро

Пассажир помог женщине, упавшей на рельсы в московском метро

Автор:
05 декабря 2023 09:52
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Метро   Москва   Спасение   Текстильщики   люди   пассажир   
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В Москве на станции метро «Текстильщики» женщина упала на пути. К счастью, бдительный машинист успел остановить состав. Неравнодушный пассажир спрыгнул с платформы и поднял женщину и все её вещи.

Пассажир решил поднять женщину обратно на платформу через контактный рельс, так что его следует не только похвалить за смелость и неравнодушие, но и покритиковать за ненужный риск.

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Метки: Видео   Метро   Москва   Спасение   Текстильщики   люди   пассажир   
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4  комментария
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6k
Александр Полчаса назад
Молодец, не дал ни ей встать на кожух контактного рельса, ни сам ногу на него не поставил.
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1k
Друг 2 минуты назад
так он шоколадка, гляньте какой обугленный )))) опыт есть )))
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42
dasn7 Полчаса назад
У пассажира есть допуск до киловольта?
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Себастьян Перейра

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