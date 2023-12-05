Пассажир помог женщине, упавшей на рельсы в московском метро

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В Москве на станции метро «Текстильщики» женщина упала на пути. К счастью, бдительный машинист успел остановить состав. Неравнодушный пассажир спрыгнул с платформы и поднял женщину и все её вещи.
Пассажир решил поднять женщину обратно на платформу через контактный рельс, так что его следует не только похвалить за смелость и неравнодушие, но и покритиковать за ненужный риск.
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