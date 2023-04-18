Как стать миллионером: инструкция по вводу в курс инфоцыганства

Эпоха инфоцыган, делающих деньги из воздуха, и не думает заканчиваться. В соцсетях множатся блогеры, и каждый из них хочет стать миллионером. Паренёк записал видео, как добиться успеха, вложив на начальном этапе 3 тысячи долларов.
Для современных блогеров важна "обложка". Не стать миллионером тому, кто не выглядит как миллионер, поэтому в ход идут всевозможные уловки: съёмки в арендованных крутых авто и домах, взятая напрокат одежда и украшения. Поди докажи, что счастливчик, позирующий на фоне престижной иномарки, в обычной жизни снимает однушку с клопами и питается фаст-фудом. Главное ведь - картинка.
Один из блогеров выдал базу, как пустить пыль в глаза подписчикам и создать базу для своего продвижения за 3000 долларов.
Правда, он не сказал, где тому самому блогеру взять 3000 долларов, но это же уже мелочи.
Источник:
- «Это был розыгрыш, простой розыгрыш»: американскому пранкеру прострелили печень прямо во время съёмок
- Матерь бЛожья: инфоцыганку Митрошину заподозрили в неуплате налогов на сумму свыше 120 миллионов рублей
- 20-летний столичный блогер помочился на икону и попытался покинуть Россию, но его задержали прямо в аэропорту
- Российскому блогеру пригрозили депортацией за фото голых ягодиц на Бали
- Российского блогера, оголившего ягодицы на фоне священного вулкана, депортируют с Бали