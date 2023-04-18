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Как стать миллионером: инструкция по вводу в курс инфоцыганства

Как стать миллионером: инструкция по вводу в курс инфоцыганства

Автор:
18 апреля 2023 09:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: бизнес-план   блогер   видео   деньги   инфоцыганство   коуч   
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Эпоха инфоцыган, делающих деньги из воздуха, и не думает заканчиваться. В соцсетях множатся блогеры, и каждый из них хочет стать миллионером. Паренёк записал видео, как добиться успеха, вложив на начальном этапе 3 тысячи долларов.

Для современных блогеров важна "обложка". Не стать миллионером тому, кто не выглядит как миллионер, поэтому в ход идут всевозможные уловки: съёмки в арендованных крутых авто и домах, взятая напрокат одежда и украшения. Поди докажи, что счастливчик, позирующий на фоне престижной иномарки, в обычной жизни снимает однушку с клопами и питается фаст-фудом. Главное ведь - картинка.


Один из блогеров выдал базу, как пустить пыль в глаза подписчикам и создать базу для своего продвижения за 3000 долларов.


Правда, он не сказал, где тому самому блогеру взять 3000 долларов, но это же уже мелочи.

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Метки: бизнес-план   блогер   видео   деньги   инфоцыганство   коуч   
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9  комментариев
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8k
Том Сойер 2 часа назад
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7k
Александр Маслов 22 минуты назад
Комментарий Иосифа Виссарионовича...
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282
Вася Васильев Полчаса назад
Удивительно другое, набив себе денег на лохах 99 из 100 инфоцыган ухитряются спустить все деньги по факту в унитаз..
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2k
Руслан 39 минут назад
Казаться, а не быть - вот девиз нашего времени, к сожалению. Время понтов и дешёвок. Жаль, что цельного, настоящего в людях мало. Но это всё пена, которую смоет. Всё в жизни всегда возвращается к состоянию баланса.
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2k
Капитошка 43 минуты назад
Бесполезные люди.Сколько денег можно заработать если продать их на органы.
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3k
Pioner76 52 минуты назад
Помню где то в начале 2000-х один за месячную зарплату арендовал пятерку BMW, чтоб к девушке подкатить... Ну а когда на второе свидание приехал на старенькой отцовской Opel Ascona и начал гнать, мол BMW на ремонте или в обслуживании, что было дальше догадайтесь сами.
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16k
K7OO Час назад
Само по себе явление древнее. Просто сейчас для данной деятельности интернет приспособили. По сути, Чичиков из "Ревизора" был точно таким же инфоцыганом. И Остап Бендер, и еще масса других литературных персонажей. А еще инфоцыганами были колдуны, знахари, медиумы, гадалки и прочая подобная публика. А чем именно лохам башку дурить, чтобы бабки из них вытягивать, это уже никакой роли не играет. Принцип ровно тот же самый.
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2k
Сергей Час назад
3000$ кредит взять.
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5k
V2.Smirnov 2 часа назад
У нас дом сейчас с один таким успешным предпринимателем судится. В его блоге - всё зашибись! Красивая жизнь и куча денег при минимальных начальных вложениях. А по факту - мужик берет кредит, выкупает нежилые помещения на первых этажах домов - и с помощью гастарбайтеров делает там апартаменты на продажу. Ни разрешений, ни проектов - ничего. У нас в доме 64 года с соответствующей проводкой они делают апартаменты с электроплитами.
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