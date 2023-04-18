Как стать миллионером: инструкция по вводу в курс инфоцыганства

Для современных блогеров важна "обложка". Не стать миллионером тому, кто не выглядит как миллионер, поэтому в ход идут всевозможные уловки: съёмки в арендованных крутых авто и домах, взятая напрокат одежда и украшения. Поди докажи, что счастливчик, позирующий на фоне престижной иномарки, в обычной жизни снимает однушку с клопами и питается фаст-фудом. Главное ведь - картинка.

Один из блогеров выдал базу, как пустить пыль в глаза подписчикам и создать базу для своего продвижения за 3000 долларов.