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Российского блогера, оголившего ягодицы на фоне священного вулкана, депортируют с Бали

Российского блогера, оголившего ягодицы на фоне священного вулкана, депортируют с Бали

Автор:
29 марта 2023 12:32
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Индонезия   Чиликин   бали   блогер   видео   депортация   фото   
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Говорит, что не знал о значимости места, а светил задом для раскрутки блога.

Блогер Чиликин, отдыхая на Бали, не нашёл ничего более уместного, как снять видео со спущенными штанами.


Контент его подписчикам понравился, а балийцам - нет. Те, увидев фото и видео со с знакомым тэгом, возмутились и пожаловались в полицию на бессовестного россиянина.


Юрец Чиликин расстроился. Но, похоже, не от собственного невежества, а потому что не хочет покидать теплую Индонезию. А придётся. Вопрос с депортацией хулигана решён. 27 марта он посетил иммиграционный центр, а после рассказал, как дошёл до такой жизни додумался сфотографироваться со спущенными штанами.


"Меня позвали ребята знакомые подняться на Агунг. Мы приехали заранее, переночевали и выдвинулись наверх. Это был очень сложный подъем, даже я вроде «на спорте» - но пару раз пожалел, что пошёл. Но мы всё-таки смогли это сделать. Стали делать фото, видео снимать. В какой-то момент я подумал: я покорил эту вершину, победил себя. Решил каким-то неординарным способом запечатлеть этот момент. Вот так и появилась та самая фотография, о который я хочу забыть навсегда",- сокрушается блогер.


Кстати, это не единственное прегрешение Чиликина. Он с группой знакомых поставил палатку у священной для балийцев горы и заночевал там, а уже поутру путешественники совершили восхождение. Местные, увидев палатку, были очень недовольны. Однако Чиликин не обратил на это внимание, продолжив вести себя, как, видимо, привык.


"Я сделал главную ошибку, я поставил гео «Агунг». Сначала начали писать какие-то на русском ребята, предупреждать, что это может грозить последствиями. Когда я увидел пару комментариев уже на английском «Вот а фак? Че ты делаешь, бро» я сразу бросился удалять публикацию, сносить фото. Но было уже поздно. Куча скринов уже улетели в Сеть. И полетел хейт. Я начал все чистить, закрывать аккаунты. Я понял, что сотворил лютую дичь…"


Для справки: Агунг - самая высокая гора на острове, ее высота достигает 3 142 метра. Местные жители верят, что именно здесь расположена «Ось мира». Согласно легенде, вокруг неё вращается Вселенная, все планеты и звёзды. А в самом вулкане живут боги, поэтому Агунг почитается у балийцев как самое священное место на острове.


Местная активистка решила помочь неразумному блогеру погасить волну хейта. Она сообщила, что Чиликину придётся провести обряд очищения святой горы. Он согласился. "Я сказал, что готов оплатить церемонию очищения Агунга. Это очень сложная процедура. И она может обойтись мне в круглую сумму. Возможно, в 500 тысяч рублей или больше. Никто конкретных цифр пока не называет. У меня нет таких больших денег, может быть, я объявлю сбор у себя в соцсетях".


Не знаем, найдутся ли те, кто захочет помочь блогеру деньгами, но ясно одно: после того как власти

Бали ужесточили наказания для российских туристов, им придётся начать соблюдать традиции о особенности этой мусульманской страны.

Источник:

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Метки: Индонезия   Чиликин   бали   блогер   видео   депортация   фото   
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13  комментариев
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610
ruslan d Час назад
Ой дурааак...
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214
Юрий Алматы Полчаса назад
Очередной безмозглый халявщик-блогер-бегунок. Ему даже мысль в голову не пришла заработать деньги, проще же сбор средств объявить среди такких же недоумков. Таких надо принудительно лечить или кастрировать.
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9k
Billi_Bons 40 минут назад
Посадить этого д...а в тюрьму. Там ему проведут "обряд прочищения".
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2k
Руслан 41 минуту назад
"Я сделал главную ошибку, я поставил гео «Агунг». (с)

То есть этот дятел так ничего и не понял...Диагноз.
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11k
zlopisec 52 минуты назад
Порвать средство раскрутки блога....
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8k
Том Сойер 55 минут назад
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19k
anpetrof 55 минут назад
Да надо его было прямо без штанов и засунуть прямо в кратер этого вулкана. В виде жертвы...
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2k
· · 56 минут назад
Он идиот - это факт .
Но двойне идиоты те, кто этого мажора смотрит, восхваляет и аплодирует его выходкам , т.е. его почитатели и подписчики в своих Простоквашино .
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17k
Наталья Час назад
Видимо, таких дебилов по-другому не научишь.
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24k
Андрей Час назад
Блогер=долпоёб!!!
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1k
Шурман Час назад
Я хрен его знает что это за тренд ради лайков , я бы так не поступил в жизни .
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6k
Sanar Час назад
Я хочу открыть сбор денег, чтобы этого д.о.л.б.о.ё.б.а сожрали, есть люди, отчёт гарантирую.
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