Российского блогера, оголившего ягодицы на фоне священного вулкана, депортируют с Бали

"Меня позвали ребята знакомые подняться на Агунг. Мы приехали заранее, переночевали и выдвинулись наверх. Это был очень сложный подъем, даже я вроде «на спорте» - но пару раз пожалел, что пошёл. Но мы всё-таки смогли это сделать. Стали делать фото, видео снимать. В какой-то момент я подумал: я покорил эту вершину, победил себя. Решил каким-то неординарным способом запечатлеть этот момент. Вот так и появилась та самая фотография, о который я хочу забыть навсегда",- сокрушается блогер.





Кстати, это не единственное прегрешение Чиликина. Он с группой знакомых поставил палатку у священной для балийцев горы и заночевал там, а уже поутру путешественники совершили восхождение. Местные, увидев палатку, были очень недовольны. Однако Чиликин не обратил на это внимание, продолжив вести себя, как, видимо, привык.





"Я сделал главную ошибку, я поставил гео «Агунг». Сначала начали писать какие-то на русском ребята, предупреждать, что это может грозить последствиями. Когда я увидел пару комментариев уже на английском «Вот а фак? Че ты делаешь, бро» я сразу бросился удалять публикацию, сносить фото. Но было уже поздно. Куча скринов уже улетели в Сеть. И полетел хейт. Я начал все чистить, закрывать аккаунты. Я понял, что сотворил лютую дичь…"



